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SON DAKİKAÇocuklarda göz sağlığına dikkat edilmeli!

Çocuklarda göz sağlığına dikkat edilmeli!

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Çocuklar göremediklerini bilemezler, gözlerinin iyi görüp görmediklerinin farkında değillerdir. Burada görev biz ebeveynlere düşmektedir.
Çocuklarda göz sağlığına dikkat edilmeli!

Hiçbir problemi , hastalığı olmasa da her çocuğun belirli dönemlerde göz doktoru kontrollerden geçmesi gerekmektedir. 

İşitme testi , kalça çıkığı gibi kontrollerin her çocukta doğum sonrası kontrolünün zorunlu olduğu ülkemizde göz kontrollerinin de zorunlu olarak yapılması gereken koruyucu sağlık hizmetleri içine konulması kesinlikle gereklidir. Çünkü çocukların gözleri ilk doğduklarında gelişmelerini tamamlamamıştır. Ben bu yaştaki çocukların gözlerini yumuşak bir hamura benzetiyorum. Ve bu süreç 9 -10 yaşa kadar devam eder.  Bu dönemde göze sağlıklı bir durum kazandırılırsa daha iyi gören , daha sağlıklı çocuklar ile gören, öğrenen bir toplum kazanabiliriz. Bu konuda sağlık müdürlüğüne projeler sunmuş bulunmaktayız.  

Okul çağına gelmiş ancak göremediği için öğrenemeyen bir çocuk hiperaktifite bozukluğu, ya da ilgisiz -tembel çocuk olarak nitelendirilirken bazen bu durumda sene kaybı bile yaşanabilmektedir. Bazen çocuk ortaokul yaşlarına geldiğinde göremediğinin farkına kendisi varır ancak artık o yaşlar geç kalınmış yaşlardır. 

Bu sebeple doğumdan sonra ki ilk 6 ayda bebeğin bir göz doktoru tarafından ilk muayenesi yapılmalıdır. Sonraki yıllarda da yılda bir kez  kontrol muayeneleri yapılmalıdır. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda çok da geç olmadan korucu hekimlik yapılması gereken kontrollere zorunlu göz muayenesi de eklenir. Bunun olması için farkındalık çalışmalarımıza severek ve umutla devam edeceğiz.

Sağlıklı gören çocuk sağlıklı gelecek demektir. Çocuklarımız geleceğimiz ise çocuklarımızın gözleri geleceğimizin garantisidir.

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