Çocuklarda hastalık sezonu başladı

Son günlerde çocuklarda öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi şikayetlerin yaygın görüldüğünü belirten Lale Seren, “Bu belirtiler akla hemen Covid-19’u getirse de grip, larenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının da unutulmaması gerekir” dedi.

Sonbaharla birlikte enfeksiyon hastalıkları birbirine karıştı.

Hangisi Covid-19, hangisi grip, belli değil.

Test yaptırmadan ayırt edilmeleri de çok zor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Lale Seren, son zamanlarda çocuklarda sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat çekti ve korunma yollarını şöyle anlattı…

İşte yaygın görülen üst solunum yolu enfeksiyonları

Soğuk algınlığı

Soğuk algınlığı (nezle) üst solunum yollarını özellikle de burnu tutan viral bir hastalıktır. Okul dönemindeki çocukların yılda ortalama 3-5 kez bu hastalığı geçirmesi normal kabul edilir. Virüsün vücuda girmesinden 12-36 saat sonra burun akıntısı ve tıkanıklığı, hapşırma, boğazda yanma, kuru öksürük, baş ve boğaz ağrısı, halsizlik ve hafif ateş ortaya çıkar. Belirtilere yönelik tedavi ve yatak istirahati uygun olur.

Larenjit

Çocuklarda en sık rastlanan akut üst solunum yolu tıkanmasıdır. Öksürük bu hastalık için tipiktir. Krup adıyla da bilinen ve bulaşıcı olan larenjit özellikle 3 yaşından küçük çocuklarda görülür. Ebeveynleri ani başlangıçlı bir enfeksiyon olması ve tekrarlaması endişelendirir. Hastalığın ilk birkaç gününde burun akıntısı, kuru öksürük, halsizlik gibi genel üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri vardır; ateş yok ya da hafiftir. Viral nedenlere bağlı olduğundan tedavide antibiyotiklerin yeri yoktur.

Orta kulak iltihabı

Üst solunum yolu hastalıklarıyla birlikte, burundaki tıkanıklık kulağı da etkiler ve çoğunlukla orta kulakta enfeksiyon oluşur. Sıklıkla ateş ve kulak ağrısı şikayetlerine yol açar. Bazen orta kulakta sıvı birikimi görülebilir. Bu soruna karşı mümkün olduğu takdirde viral üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak, zatürre ve mevsimsel grip aşılarının düzenli yaptırılması önerilir.

Bulantı ve kusma neden olur?

Çocuklarda bulantı-kusma çoğu kez viral bir enfeksiyonun birkaç belirtisinden biridir. İshal, idrar yolu enfeksiyonu, boğaz enfeksiyonu gibi her türlü enfeksiyon bulantı ve kusmaya neden olabilir. Tedavi için mutlaka çocuk doktoru kontrolü önerilir.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Mevsimsel grip ile Covid-19'u birbirinden ayırt edecek çok önemli klinik belirti olmadığından çocukların ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, ishal, kusma gibi belirtiler bir arada görüldüğünde mutlaka doktora götürülmeleri gerekir. Hastalık belirtisi gösteren çocuklar okula gönderilmemelidir.

Onları nasıl koruyabiliriz?

Çocukları üst solunu yolu enfeksiyonlarından koruma yolları şöyle sıralanabilir.

2 yaşına kadar anne sütü verilmeli: Doğumdan itibaren ilk 6 ay tek başına, daha sonra tamamlayıcı gıdalarla beraber 2 yaşına kadar anne sütü verilmesi bebeğin hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlayacaktır.

Dengeli beslenmeli: Sağlıklı beslenme bağışıklığı güçlendirir. Dolayısıyla yağ, protein, karbonhidrat, vitamin, mineral ve eser elementler yönünden her yaşa uygun beslenme sağlanmalıdır.

Düzenli uyumalı: Güçlü bir bağışıklık sistemi için düzenli ve kaliteli uyku çok önemlidir.

Bulundukları ortam havalandırılmalı: Okul ve kreşler başta olmak üzere çocukların bulunduğu tüm ortamların sık sık havalandırılması enfeksiyon riskini azaltır.

Aşı yaptırılmalı: Gribe ve Covid-19'a karşı doktor önerisiyle aşı yaptırmak, çocuğa el hijyeni-mesafe kurallarını öğretmek enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili tedbirlerdir.

D vitamini desteği sağlanmalı: D vitamini eksikliğinde üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı saptanmıştır. Beslenme yoluyla alınamıyorsa doktor önerisiyle takviye yapılmalıdır.