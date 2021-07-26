  • BIST 1.349,110
  • Altın 494,82
  • Dolar 8,5600
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Çocuklarda İştahsızlık ve Uykusuzluğun Az Bilinen Nedeni !

» »
Çocuklarda İştahsızlık ve Uykusuzluğun Az Bilinen Nedeni !
Çocuklarda İştahsızlık ve Uykusuzluğun Az Bilinen Nedeni !

Çocuklardaki iştahsızlık, uykusuzluk, hafıza problemleri ve birtakım davranış bozukluklarının nedenlerinden biri de çoğu zaman serotonin hormonun düşük seviyede olmasıdır. Mutluluk hormonunun adıdır ''Seratonin''.

Çocuğunun gösterdiği saldırgan davranışlar, öfke patlamaları, alt ıslatmaları ya da sürekli hissettiği korkular hatta yakındığı karın ağrıları ve mide bulantıları gibi fiziksel semptomları bile bu hormonun yeterince salgılanmadığının sinyalidir belki de.Çünkü bu önemli hormon mutluluğun yanı sıra mide-bağırsak kanalındaki sindirimi düzenlemekle de görevlidir.

Peki ebeveynler olarak çocuğumuzun serotonin seviyesini yüksek tutabilmek için neler yapabiliriz?

Öncelikle elbette kaygının, baskının ve şiddetin olmadığı bir aile ortamı oluşturmaya çalışmalıyız. 

Çünkü mutsuz aile ortamı, çocuğun duygularını olumsuz etkilediği gibi bedensel ve davranışsal tepkilerini de olumsuz etkiler. 

Şüphesiz çocuğun sağlıklı beslenmesi ve uykusu, düzenli yaptığı spor, güneşle birlikte yeterince aldığı D vitamini de serotonin seviyesinin yükselmesine yardımcı olabilir.Ama seratonini besleyen en güçlü gıda ''Sevgi ve Güvendir''.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Açık Tenli ve Renkli Gözlüler Dikkat !23 Temmuz 2021 Cuma 23:00
  • Vücuttaki Kırışıklıklara Dikkat !23 Temmuz 2021 Cuma 21:45
  • Gıda Takviyeleri Yararlı Mı, Zararlı Mı?23 Temmuz 2021 Cuma 21:15
  • Sıcak Hava ve Maske Cildinizin Düşmanı Olmasın23 Temmuz 2021 Cuma 20:38
  • İnternet, Oyun ve Kumar Bağımlığı Tedavi Edilebilir Mi?23 Temmuz 2021 Cuma 20:15
  • Yeme Bozukluğuna Dikkat !23 Temmuz 2021 Cuma 19:45
  • Sosyal Medya Hesabı Kaç Yaşında Açılmalı?23 Temmuz 2021 Cuma 19:15
  • Kemik Erimesine Karşı Hangi Besinler İyi Gelir?23 Temmuz 2021 Cuma 16:05
  • Asrın Vebası: Narsizm!22 Temmuz 2021 Perşembe 23:00
  • Sıcaktan bunalan erkek öğrenciler kurallardaki boşluğu bulup okula etekle gitti22 Temmuz 2021 Perşembe 22:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti