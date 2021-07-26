Çocuklarda İştahsızlık ve Uykusuzluğun Az Bilinen Nedeni !

Çocuklardaki iştahsızlık, uykusuzluk, hafıza problemleri ve birtakım davranış bozukluklarının nedenlerinden biri de çoğu zaman serotonin hormonun düşük seviyede olmasıdır. Mutluluk hormonunun adıdır ''Seratonin''.

Çocuğunun gösterdiği saldırgan davranışlar, öfke patlamaları, alt ıslatmaları ya da sürekli hissettiği korkular hatta yakındığı karın ağrıları ve mide bulantıları gibi fiziksel semptomları bile bu hormonun yeterince salgılanmadığının sinyalidir belki de.Çünkü bu önemli hormon mutluluğun yanı sıra mide-bağırsak kanalındaki sindirimi düzenlemekle de görevlidir.

Peki ebeveynler olarak çocuğumuzun serotonin seviyesini yüksek tutabilmek için neler yapabiliriz?

Öncelikle elbette kaygının, baskının ve şiddetin olmadığı bir aile ortamı oluşturmaya çalışmalıyız.

Çünkü mutsuz aile ortamı, çocuğun duygularını olumsuz etkilediği gibi bedensel ve davranışsal tepkilerini de olumsuz etkiler.

Şüphesiz çocuğun sağlıklı beslenmesi ve uykusu, düzenli yaptığı spor, güneşle birlikte yeterince aldığı D vitamini de serotonin seviyesinin yükselmesine yardımcı olabilir.Ama seratonini besleyen en güçlü gıda ''Sevgi ve Güvendir''.