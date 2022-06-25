ÇOCUKLARDA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA DİKKAT !

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof.Dr.Ayhan Çevik konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk başlarda yer alan kalp damar hastalıklarına günümüzde ileri yaşlarda değil, bebek,çocuk ve gençlik çağlarında da sık rastlanmaktadır.



Ritim bozukluğu kalbin normalden yavaş, hızlı veya düzensiz hızda çalışması olarak tanımlanmaktadır.Normal ritminde çalışmayan kalbin kan pompalama düzeni de bozulacağından kişide çeşitli bulgular ortaya çıkar.



Belirtileri nelerdir ?

Çarpıntı,halsizlik,çabuk yorulma,göz kararması,baş dönmesi,göğüs ağrısı,eforla ortaya çıkan bayılma ,ilerleyen ve tedavi edilmemiş bazı ritim bozukluklarında kalp yetersizliği,ve hatta ani kalp durması.



Çarpıntı her zaman kalpte ritim bozukluğu anlamına gelmeyebilir. Ateşli hastalıklar, kansızlık veya tiroid bezi hastalıklarında da kişi kalp hızı değişikliğini çarpıntı olarak algılayabilir. Bu nedenle çarpıntı şikayeti ile başvuran hastalarda çocuk hekimi tarafından bu değerlendirmelerin de yapılmış olması gereklidir.



Tanı nasıl konur?

Ebeveyn şikayetlerden şüphe eder ve hatta tanı konmasında yardımcı olur.Anneler bu konuda çok hassas ve iyi gözlemcidir. Her şeyi normal olan bir çocukta ani gelişen bu şikayetlerin varlığında çocuğun kalbinin üzerine elinizi koyduğunuzda sayamayacağınız kadar hızlı bir kalp atımı olduğu fark edebilirsiniz.O sırada çocuğunuzda hafif göğüs ağrısı, yüzde solukluk olabilir.Akıllı telefon uygulamalarındaki parmaktan nabız sayımı, yine şüphede kalındığında medikal ürün satıcılarından alınabilecek küçük parmak probları ile hem o sırada çocuğunuzun nabzını hem de oksijen miktarını ölçebilirsiniz. Böylelikle kısa süreli atakların varlığını saptamış ve doktorunuza ön bilgi olarak vermiş olabilirsiniz.Uzun süren çarpıntı ataklarında en yakınınızdaki sağlık kuruluşuna başvurmak ve EKG çekilmesi faydalı olacaktır.Lütfen bu EKG’yi saklayınız ve sizi takip edecek çocuk kardiyoloji hekimine gösteriniz.



Çocuk kardiyoloji hekimi tanı için neler yapar?

EKG değerlendirme, Ekokardiyografi ile kalp içi yapıların değerlendirilmesi, 24 saatlik ritim holter kayıtları alınması, event recorder, kalp içi loop recorder, efor testi, Transözefageal alektrofizyolojik çalışma, elektrofizyolojik çalışma yapılarak tanı konur.