Çocuklarda kontrollü teknoloji kullanımı önemlidir

Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mustafa Portakalcı, çocukların yaz tatilinde bilinçli teknoloji kullanımının önemine değinerek, açıklamalarda bulundu.

“Teknolojik araçlar, bireylerin gelişimi başta olmak üzere, günlük aktiviteleri,psikolojisi ve eğitimi anlamında yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak önem teşkil etmektedir” diyen Portakalcı, yaz döneminin gelmesiyle birlikte, çocukların günün büyük bölümünü evde geçiriyor olması, birtakım tehlikeleri içinde barındırdığını ve bazı çocuklar açısından yaz tatilinin sınırsız teknolojik araçlarla zaman geçirmek düşüncesinin iletişim bozuklukları başta olmak üzere çocuklara birçok açıdan zarar verebileceğinin unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Çocukların saatlerce teknoloji kullanması aile içi iletişimi olumsuz etkiliyor

Özellikle sanal ortamdaki çevrimiçi oyunların takipçisi olan çocukların, yaz tatilinde saatlerce bilgisayar başında şiddet içerikli oyunların, uygun olmayan sitelere girişin kontrol altına alınmasının önem arz etttiğini belirten Portakalcı, gün içinde çocukların saatlerce teknoloji kullanmasının aile içi iletişime olumsuz etkisinin yanında, bağımlılığa da neden olabileceğinden anne-babalara önemli sorumlulukların düştüğünü ifade etti.

“Bilindiği gibi, piyasaya çıkangörsel efektler ve aksiyon içerikli yeni bilgisayar oyunları çocukların ilgisini çekebilmektedir” diyen Portakalcı, yaz tatilini fırsat olarak gören çocukların, tatillerinin büyük bir kısmını evlerinde geçirirken aynı zamanda bilgisayar, televizyon ve cep telefonu başta olmak üzere gün içerisinde zamanlarını teknolojik araçları kullanarak geçirdiklerini belirtti. Portakalcı, gereğinden fazla teknoloji bağımlısı olmanın zararları düşünülerek, anne-babaların çocuklarını yetişkin birer birey olarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken, sağlayacağı imkanlarla çocuklarına hayatla ilgili deneyim kazanacakları fırsatlar sunmalarının çocuklarının psikolojik ve sosyal gelişimleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Portakalcı, teknoloji kullanımı ve oyunların çocuklar için eğlenceli olduğu düşünülse de, anne-babaların çocuklarını uygun olmayan sitelere karşı korumayı ihmal etmemesi ve çocukları ile sürekli ilgilenerek, bu konuda bilgilendirme yapılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.