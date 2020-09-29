  • BIST 1.123
  • Altın 477,760
  • Dolar 7,8288
  • Euro 9,1832
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1170 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 21kişi taburcu edildi

Çocuklarda mercimek alerjisine dikkat!

» »
Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, “Ülkemizde yapılan çalışmalarda mercimek alerjisi olan Türk çocuklarının yüzde 83’ünde başta nohut olmak üzere diğer baklagillere de alerjisi olduğu saptanmıştı.'' diyerek çocuklarda mercimek alerjisi hakkında bilgi verdi.
Çocuklarda mercimek alerjisine dikkat!

Çocuklarda Türkiye’de 6’ncı sırada görülen besin alerjeninin mercimek olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, “Ülkemizde yapılan çalışmalarda mercimek alerjisi olan Türk çocuklarının yüzde 83’ünde başta nohut olmak üzere diğer baklagillere de alerjisi olduğu saptanmıştı.'' diyerek çocuklarda mercimek alerjisi hakkında bilgi verdi.

Besin alerjisi, bağışıklık sistemi tarafından besinlere karşı anormal yanıt verilmesi sonucu ortaya çıkar. Besin alerjisinin oluşumunda genetik ve çevresel birçok faktör rol oynamakta olup görülme sıklığı günümüzde giderek artmaktadır.

Son yıllarda özellikle solid organ transplantasyonu yapılan çocuklarda besin alerjisi görülme sıklığında artış bildirilmektedir. Özellikle bir yaşından önce nakil yapılan çocuklar nakil sonrası tedavi amaçlı almış oldukları immunsupresif ajanların bağırsak epitel bariyerin bozulmasına yol açarak besin duyarlılığını artırmaktadır.

Kaşıntı, kızarıklık ve öksürük 

Çocuklarda en sık süt, yumurta, buğday, kuruyemiş, yer fıstığı ile diğer baklagillere karşı alerjik reaksiyonlar gözlemlenir. Baklagiller, duyarlı olan kişilerde ciddi alerjik reaksiyonlara yol açarak yaşamı tehdit eden belirtilere neden olabilir.

Baklagillerin tüketimi ile ciltte kızarıklık, kaşıntı ve ödem plakları (ürtiker), dudaklarda ve göz çevresinde şişlik, dilde şişme, karın ağrısı, kusma, nefes darlığı, öksürük, boğazda tıkanıklık hissi, göğüs ağrısı, çarpıntı ve tansiyon düşüklüğü görülebilir.

Aşırı duyarlılığı olan nadir vakalarda ise en ciddi besin alerjisi reaksiyonu olan anafilaktik şok tablosu meydana gelebilir. Bugüne kadar farklı baklagillerden çok sayıda alerjen saptanmış ve tanımlanmıştır.

​​​​​Mercimek ve nohuta dikkat! 

Mercimek çocuklarda Türkiye’de altıncı sıklıkta görülen besin alerjenidir. Türkiye’de tüketilen başlıca mercimek türleri olan kırmızı ve yeşil mercimeğin her ikisine karşı da alerjik reaksiyonlar tanımlanmıştır.

Mercimek alerjisine bağlı semptomlar sıklıkla yeme sonrası saptanmakla birlikte temas yolu veya buharının inhalasyonu ile de görülebilmektedir. Baklagiller kendi aralarında ve diğer besinlere karşı çapraz reaksiyon oluşturabilme özelliğine sahiptir. Örneğin mercimek alerjisi olan çocuklarda nohut, bezelye, yer fıstığı ve soya gibi diğer baklagiller ile de alerji görülebilmektedir.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Grip aşısını her yıl yeniliyoruz,Corona aşısında her yıl yenilemek gerekir mi göreceğiz29 Eylül 2020 Salı 18:10
  • ''Pozitif kişi, yüzlerce kişiye bulaştırabilir''29 Eylül 2020 Salı 17:49
  • Yeni bulgularla en güncel karşılaştırma! İşte koronavirüs, grip ve soğuk algınlığının belirtileri arasındaki farklar29 Eylül 2020 Salı 17:34
  • Miyomların Neden Olduğu 6 Önemli Sağlık Sorunu29 Eylül 2020 Salı 15:10
  • Kalp sağlığını korumak için 7 etkili beslenme önerisi29 Eylül 2020 Salı 14:10
  • Bol bol tüketin! Koronavirüs lahana turşusuyla savaşamıyor29 Eylül 2020 Salı 13:50
  • Dar Giysiler Selülit Sorununu Artırıyor29 Eylül 2020 Salı 12:50
  • Kesik izlerinden kurtulmak mümkün !29 Eylül 2020 Salı 12:22
  • Profesör: Sinir sistemi rahatsızlıkları ‘corona’ semptomları arasına girdi29 Eylül 2020 Salı 10:59
  • Zatürre aşısına talebin artması sorunlara yol açıyor29 Eylül 2020 Salı 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti