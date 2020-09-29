Çocuklarda mercimek alerjisine dikkat!

Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, “Ülkemizde yapılan çalışmalarda mercimek alerjisi olan Türk çocuklarının yüzde 83’ünde başta nohut olmak üzere diğer baklagillere de alerjisi olduğu saptanmıştı.'' diyerek çocuklarda mercimek alerjisi hakkında bilgi verdi.

Çocuklarda Türkiye’de 6’ncı sırada görülen besin alerjeninin mercimek olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, “Ülkemizde yapılan çalışmalarda mercimek alerjisi olan Türk çocuklarının yüzde 83’ünde başta nohut olmak üzere diğer baklagillere de alerjisi olduğu saptanmıştı.'' diyerek çocuklarda mercimek alerjisi hakkında bilgi verdi.

Besin alerjisi, bağışıklık sistemi tarafından besinlere karşı anormal yanıt verilmesi sonucu ortaya çıkar. Besin alerjisinin oluşumunda genetik ve çevresel birçok faktör rol oynamakta olup görülme sıklığı günümüzde giderek artmaktadır.

Son yıllarda özellikle solid organ transplantasyonu yapılan çocuklarda besin alerjisi görülme sıklığında artış bildirilmektedir. Özellikle bir yaşından önce nakil yapılan çocuklar nakil sonrası tedavi amaçlı almış oldukları immunsupresif ajanların bağırsak epitel bariyerin bozulmasına yol açarak besin duyarlılığını artırmaktadır.

Kaşıntı, kızarıklık ve öksürük

Çocuklarda en sık süt, yumurta, buğday, kuruyemiş, yer fıstığı ile diğer baklagillere karşı alerjik reaksiyonlar gözlemlenir. Baklagiller, duyarlı olan kişilerde ciddi alerjik reaksiyonlara yol açarak yaşamı tehdit eden belirtilere neden olabilir.

Baklagillerin tüketimi ile ciltte kızarıklık, kaşıntı ve ödem plakları (ürtiker), dudaklarda ve göz çevresinde şişlik, dilde şişme, karın ağrısı, kusma, nefes darlığı, öksürük, boğazda tıkanıklık hissi, göğüs ağrısı, çarpıntı ve tansiyon düşüklüğü görülebilir.

Aşırı duyarlılığı olan nadir vakalarda ise en ciddi besin alerjisi reaksiyonu olan anafilaktik şok tablosu meydana gelebilir. Bugüne kadar farklı baklagillerden çok sayıda alerjen saptanmış ve tanımlanmıştır.

​​​​​Mercimek ve nohuta dikkat!

Mercimek çocuklarda Türkiye’de altıncı sıklıkta görülen besin alerjenidir. Türkiye’de tüketilen başlıca mercimek türleri olan kırmızı ve yeşil mercimeğin her ikisine karşı da alerjik reaksiyonlar tanımlanmıştır.