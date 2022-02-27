Çocuklarda Obezite Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda obezite, son yılların en önemli sağlık problemlerinden biridir. Obezitenin gelişiminde en önemli etken rol alışkanlıkların değiştirilmesidir. Yeme alışkanlıkları, genetik, çevre, metabolizma ve yaşam tarzı gibi faktörler obezitenin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Obezite astım, diyabet, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı, üreme sorunları ve bazı kanserler gibi tıbbi problemler, sosyal izolasyon, depresyon da dahil olmak üzere psikososyal engellilik için artan risk anlamına gelmektedir.

Obezite ya da halk arasında bilinen adıyla şişmanlık, vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Obezite, besinlerle alınan enerji miktarının, metabolizma ve fizik aktivite ile tüketilen enerji miktarını aştığı durumda ortaya çıkar. Obezitenin yarattığı problemler vücut ağırlığı veya kütle artışı değil vücuttaki yağ dokusu artışı sonucudur.

Obezite kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, bazı kanser türleri, kronik solunum hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırlamakta, hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir.

OBEZİTENİN NEDENLERİ NELERDİR?

Aktivitenin giderek azalması ve bununla ters orantılım olarak sağlıksız ve dengesiz beslenmenin artması bu riski daha da gün yüzüne çıkarmaktadır. Tıbbi veya genetik olanlar da dahil olmak üzere bir çocuğun obez olmasının birçok nedeni vardır. Hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız yiyecekler tüketmek en temel nedenler arasında sayılabilir.

Giderek daha fazla çocuğun obeziteye yakalanmasının nedenleri şunlardır:

- Beslenme

- Davranışsal faktörler

- Çevresel faktörler

- Psikolojik faktörler

- Genetik faktörler

- İlaçlar

- Tıbbi durumlar

KABIZLIK VE REFLÜ EN BELİRGİN İŞARET!

Çocuklarda obezite belirtileri aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını içerir:

– Merdiven çıkma ya da hareketli oyunlar gibi aktivitelerde sorun yaşama

– Huzursuz uyku ve horlama

– Kabızlık ve reflü

– Dinlenirken veya etkinlikte nefes darlığı

– Yorgunluk

– Erken ergenlik ve kızlarda düzensiz adet döngüsü; erkeklerde gecikmiş ergenlik

ÇOCUKLARDA OBEZİTE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

- Çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve tedavisi, daha az gıda tüketimi ve artan fiziksel aktivite ile sağlanabilir. Ancak, uzun vadeli kilo verme ve diyet programlarının başarılmasının aşırı derecede zor olduğu kanıtlanmış olduğu unutulmamalıdır. Çocukluk çağı obezitesini azaltmanın en iyi stratejilerinden biri, ailenizin tüm yeme ve egzersiz alışkanlıklarını yeniden gözden geçirerek düzenlemektir. Çocukluk çağı obezitesini tedavi etmek ve önlemek, çocuğunuzun sağlığını şimdi ve gelecekte korumanıza yardımcı olur. Çocuklarda sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlikle birlikte gelişen obezite erişkin dönemde de devam etme potansiyeli nedeni ile ayrıca önem taşımaktadır. Uzun süren bir hastalığın önüne geçmek için erken çocukluk döneminde bu durumun önüne geçilmeli ve önlemler alınmalıdır.