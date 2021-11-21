Çocuklarda Orta Kulak İltihabına Dikkat

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. DR. Erkan Aktan, "‘Çocukluk çağında yaygın görülen bir sorun olan orta kulak iltihabı dil gelişiminde gerileme ve öğrenme zorluğu gibi sorunlara yol açabilir" dedi.

Orta kulak iltihabı, özellikle bebekleri ve okul öncesi çocukları etkileyen, hasta çocuklarda en sık görülen tanıdır. Hemen hemen tüm çocuklar 6 yaşından önce bir veya daha fazla orta kulak iltihabı geçirir. Altı aylıktan önce akut otitis mediası olan çocuklar, çocukluk döneminde daha fazla kulak enfeksiyonu geçirme eğilimindedir. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Erkan Aktan, ihmal edilmemesi gereken bu sorunla ilgili anne babaları şöyle bilgilendirdi…

BAKTERİ VE VİRÜSLER

*Akut otitis media (kulak enfeksiyonu), orta kulak iltihabı demektir. Orta kulakta, genellikle ağrının eşlik ettiği şişkin bir kulak zarı dahil olmak üzere kulak enfeksiyonu belirtileri veya semptomlarının eşlik ettiği sıvı bulunur, bazen de delinmiş bir kulak zarı ve kulaktan dışarı akan iltihap oluşur. Orta kulak enfeksiyonlarından hem bakteriler hem de virüsler sorumludur. Genellikle çocuk boğaz ağrısı, soğuk algınlığı veya üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdikten sonra ortaya çıkar.

*Kulak enfeksiyonu belirtileri genellikle işitme güçlüğü, ateş, kulakta sıvı drenajı ve baş dönmesi, tıkanıklık, kulak ağrısı ile kendini belli eder. Bir kulak enfeksiyonunun sonucu olarak işitme kaybı meydana gelebilir, orta kulaktaki sıvı kulak zarı titreşimlerini azaltır, geçici işitme kaybı meydana gelebilir.

*Tedavi edilmeyen kulak enfeksiyonları, mastoidit (kulağa bitişik bir kemiğin nadir görülen iltihabı), işitme kaybı, kulak zarında delinme, menenjit, konuşma ve dil gelişim sorunları, yüz siniri felci gibi istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

GRİP AŞISI ÖNEMLİ

*Soğuk algınlığının kulak enfeksiyonlarının önemli bir nedeni olduğunu unutmayın. Bunu yapmanın en etkili yolu sık ve titiz el yıkamadır. Bir çocuğun yıllık grip aşısı olmasını ve pnömokok aşısının güncel olmasını sağlamak, kulak enfeksiyonlarının en yaygın nedenlerini önlemek için kullanılan mükemmel stratejilerdir.

*Kulağın dışına uygulanan sıcak bezler, ağrının rahatlamasına yardımcı olabilir. Tuzlu su ile gargara, boğaz ağrısını yatıştırmaya ve muhtemelen östaki tüplerini temizlemeye yardımcı olabilir.

BEBEKLERDE DE GÖRÜLÜR

*Biberonla besleme, bebeklerde otitis media için bir risk faktörüdür. Emzirme, çocuğa akut orta kulak iltihabını önlemeye yardımcı olan bir pozisyon olup, biberonla beslenmeye göre daha değerlidir. Yatarak biberonla beslenme yapılmamalı, biberon beslenme anında bebekler dik tutulmalıdır.

*Ayrıca çocuğun yanında sigara içilmesi de yüksek risk faktörlerindendir. Çocuklarda geçirilen orta kulak enfeksiyonları sonrası duyma kaybına neden olan sıvı birikimleri okul başarısını olumsuz etkiliyor. Sıvı birikimleri ağrı yapmaz, çocuk da tek kulaktan duyduğu için pek şikayetçi olmaz.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

*Orta kulak enfeksiyonlarının tedavisi tipik olarak ağrıyı gidermeye odaklanır. Asetaminofen ve ibuprofen gibi reçetesiz ağrı ve ateş ilaçları kullanılır. Unutmayın, çocuklara asla aspirin vermemelisiniz.

*Tekrarlayan orta kulak enfeksiyonu olan çocuklar için kulak tüplerinin takılması, geniz eti veya bademciklerin çıkarılması da bir çözüm olabilir. Bazen kulak enfeksiyonları herhangi bir özel tedavi olmaksızın düzelir. Bazı kulak enfeksiyonlarına virüsler neden olur ve antibiyotikler viral enfeksiyonlara değil, yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir.