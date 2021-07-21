Çocuklarda sık göz kırpma nedenleri

Göz kapaklarının açılıp kapanması göz kırpması olarak adlandırılır. Göz kırpmasının iki önemli amacı vardır. Birincisi kırpma esnasında göz küresi gözyaşıyla nemlenir böylece gözün kuruması engellenmiş olur. İkincisi ise gözü gelebilecek yabancı cisim ve tahriş edici maddelerden korur. Yetişkinler dakikada ortalama 10-12 kez, çocuklar ise 2-3 defa göz kırpar.

Fizyolojik olarak dikkatle bir yere bakarken (kitap okuma, bilgisayar-TV izleme vb. durumlarda) kırpma sayımız azalır. Zaten bu yüzden okumalarda gözler daha fazla yorulur ve kurur. ‘Göz kırpma sayısının artması ise bazı patolojik durumlarda oluşur' diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Melek Kırcalı, bu sorunun nedenlerini şöyle anlattı:

Çocuklarda rastladığımız sık göz kırpıştırma nedenleri gözlerde enfeksiyon, alerji, göz kuruluğu, yabancı cisim kaçması, görme kusurları gibi göz sorunundan kaynaklanabileceği gibi; taklit, yeni doğmuş kardeş, okul, arkadaş, aile problemleri gibi psikolojik sebepli de olabilir. Ayrıca Tourette sendromu veya epilepsi gibi nörolojik nedenleri de olabilir. Çocuklarda tek gözde sık kırpıştırmayla gözde kızarıklık, batma ve ovuşturma isteği göz içi yabancı cisim nedeniyle olabilir. Biomikropskopik muayenede yabancı cisim saptanıp lokal veya genel anestezi altında çıkarılır ve ilaç tedavisi uygulanır.

UZUN SÜRERSE NE YAPMALI?

– Göz tikleri ise sık kırpıştırmadan farklı olarak göz kapaklarında istemsiz bir şekilde belli aralıklarla yapılan kapama açma hareketleridir. Çoğunlukla ilkokul çağı çocuklarında rastlanır. Genelde sebebi psikolojik seyrek olarak da nörolojik kaynaklıdır. Bu nedenle göz kaynaklı bir kırpıştırma yoksa aileye çok üzerinde durulmaması, gerekli tedavi sonrası geçeceği, geçmese bile konuyu çocuğun yanında çok dillendirmemek gerekir. Eğer kırpıştırmalar aylar gibi uzun bir süreyi kapsarsa gerekli çocuk psikiyatrisi ve nörolojisi konsültasyonu almaları yönünde uyarılmalıdır.

PANDEMİDE YAYGINLAŞTI

– Çocuklarda sık rastlanan konjonktivit dediğimiz enfeksiyonlar çapaklanma, kızarıklık bazen kapaklarda şişlik ve kaşıntı ile birlikte gözde tekrarlayan kırpıştırmalara neden olabilir. Bu sorun gerekli antibiyotik damlalarla tedavi edilir. Özellikle pandemi ile birlikte okul çağı çocuklarında artan bilgisayar kullanımları da gözde kurumaya neden olup sık sık kıpıştırma ile karşımıza çıktı. Bu sorun da suni gözyaşı damlaları ile başarılı şekilde tedavi edilebilir. Ayrıca çocuklarda gizli hipermetropik göz kusurları da odaklanabilmek için çocukta sık kırpmaya yol açabilir. Damlalı muayene sonrası gözlük düzenlenir.