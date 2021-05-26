Çocukları açık alanlarda da virüsten koruyun

​​​​​​Bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan Covid-19'un ilk dönemlerde yetişkinleri etkilediği, çocukların ise sadece virüsü bulaştırma riski olduğu belirtiliyordu. Ancak virüsün mutasyona uğramasıyla birlikte hastalık çocuklarda da sık görülmeye başladı.

Dolayısıyla ailelerin kapalı alanların yanı sıra açık alanlarda da tedbirli olması gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Lale Seren, tavsiyelerini şöyle sıraladı:

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çocuğunuzla birlikte özellikle kapalı ve kalabalık alanlara gitmemeye çalışın. Gittiğinizde ise ortak kullanımlardaki koltuk ya da masaları da kullanmadan önce dezenfektanlarla silin. Açık alanlarda ise şu noktalara dikkat edin:

MASKE

Her ne sebeple olursa olsun dışarıya çıkıldığında çocuklara mutlaka maske takın. 2 yaşından büyük çocuklarınıza özellikle kapalı alanlarda, örneğin doktor kontrollerinde onlar için uygun ölçüde olan maske takmasını sağlayın. İki yaşından küçük çocuklarınız için siperlik kullanımı uygun olabilir. Kapalı ortamlara pusetleriyle getirilen özellikle 1 yaşından küçük çocukların puset örtüleriyle korunmaya alınması yeterli olacaktır. Maskeleri eve geldiğinizde mutlaka kulağa takılan iplerinden çıkararak dış yüzeyine el sürmeden kapağı kapalı çöp kutusuna atın.

BAHÇE AKTİVİTELERİ

Çocuklarınızı, evinizin bahçesinde oynatabilirsiniz.

Çocuğunuzun oyun parkı, site gibi kalabalık ve ortak kullanıma açık alanlarda el hijyeni ve fiziksel mesafe kurallarına uyarak açık hava aktivitesi yapmasında da herhangi bir sakınca yoktur.

EL HİJYENİ

Çocuklar birbirleriyle temas ederse mutlaka ellerini düzenli aralıklarla el dezenfektanı ile temizleyin. Çocuklara erken yaşta gerekli hijyen becerilerini öğretmek, onlara rol model olmak çocuklarımızı onları ve toplumu hastalıklardan korumak için de önemli bir adım olacaktır. Bu nedenle öncelikle çocuklara el yıkamanın önemini anlatın ve ellerini en az 20-30 saniye sürecek şekilde su ve sabunla sık sık nasıl yıkaması gerektiğini öğretin. Çocuklarınızın bu süreye ulaşmasını sağlamanın kolay yöntemlerinden biri “iyi ki doğdun” şarkısının tamamını nakaratı ile birlikte iki kez tekrarlayarak söyletmek olabilir.

DUŞ

Çocuğunuz eve gelince mutlaka elleri ile yüzünü su ve sabunla temizlemesini sağlayın. Ayrıca duş da aldırabilirsiniz.