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Çocukları 'babaanne usulü' besleyin uyarısı

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Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türkkahraman, "Mümkün olduğu kadar 'abur cubur' denilen gıdalardan uzak durulmalı." dedi.
Çocukları 'babaanne usulü' besleyin uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğa Türkkahraman, çocukları diyabetten korumak için genellikle ev yapımı yiyeceklerin tüketildiği "babaanne usulü" ile beslemek gerektiğini bildirdi.

Hastanede tedavi gören "Tip-1" diyabet hastası çocuklarla bir araya gelen Türkkahraman, AA muhabirine, dünyada 2018'de yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 425 milyon diyabet hastası olduğunun tespit edildiği bilgisini verdi.

Hastalığın adeta çağın vebası haline geldiğini aktaran Türkkahraman, diyabetin çocuklarda da sıklıkla görülmeye başladığına dikkati çekti.

Türkiye'de yıllık ortalama bin yeni çocuğun "Tip-1" diyabet listesine eklendiğini aktaran Türkkahraman, çocuklarda diyabet görülme sıklığının ülkeler arasında farklılık gösterdiğini söyledi.

Çin'de çok az görülen diyabetin Kuzey Avrupa ülkelerinde 30-40 kat daha fazla olduğunu vurgulayan Türkkahraman, genetik yatkınlık ve beslenme alışkanlıklarının bu farkı ortaya çıkardığını belirtti.

"Tip-1 diyabet bebeklerde bile görülebiliyor"

Türkkahraman, Türkiye'de 22 bin civarı "Tip-1" diyabetli çocuk olduğunu, sorunun bebeklerde bile görülebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Genetik yatkınlığa yapılacak bir şey yok. Ama beslenmeye bağlı diyabeti engellemek için ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Beslenme alışkanlıkları diyabeti tetikleyebiliyor. Mümkün olduğu kadar 'abur cubur' denilen gıdalardan uzak durulmalı. Gazlı içecek, meyve suyu, şeker, çikolata, dondurma gibi yiyecekler çok fazla tüketilmemeli. Turşu ve yoğurt gibi ev yapımı gıdalar, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme çok önemli. Çocukları diyabetten korumak için babaanne usulüyle doğal ve sağlıklı ürünlerle besleyin."

"Çocuklarımıza spor alışkanlığını öğretmeliyiz"

Çocukların bilgisayar oyunlarına bağımlı hale geldiğine dikkati çeken Türkkahraman, "Komşu çocukları sokakta buluşup top oynamak yerine odalarından bilgisayarda aynı oyuna giriyor. Sokakta buluşması gereken çocuklar artık internet üzerinden oyunlarda bir araya geliyor. Hiç hareket etmiyor, koşup oynamıyorlar. Bu obeziteye, obezite de ilerleyen yaşlarda diyabete neden olabiliyor. Çocuklarımıza düzenli hareketi, spor alışkanlığını bir şekilde öğretmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklarda çok su içme, sık idrara çıkma, kilo kaybı ve idrar kaçırma gibi belirtilerin diyabetin göstergesi olabileceğini anlatan Türkkahraman, bebeklerde en az bir yaşına kadar anne sütü alımının ve D vitamini kullanımının "Tip-1" diyabet gelişim riskini azalttığını da sözlerine ekledi.

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