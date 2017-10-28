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"Çocukları cezaevine atmak, onları topluma kazandırmıyor"

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"Çocukları cezaevine atmak, onları topluma kazandırmıyor"
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından LTB personeline yönelik “Bağımlılıklarda Farkındalık” eğitimi verildi.

LTB açıklamasına göre, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu eğitim sorumlusu Dr. Gülcem Sala Razı, Madde Bağımlılığı Danışmanı Teyfide Tecel Tremeşeli ve Tranformasyon, Yaratıcılık Başarı Stratejisti Derviş Yaşar Baha tarafından 3 gün boyunca verilen eğitimlerde; bağımlılığın ne olduğu, bağımlılık konusunda farkındalığın önemi, bağımlılık sürecinin gelişimi ve motivasyon gibi konularda LTB personeline bilgi verildi.

Eğitimin ardından LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu tarafından katılımcılara sertifika verildi.

KARAOKÇU: “BAĞAMLILIK KONUSUNDA HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, “Bağımlılıklarda Farkındalık” eğitimini kurumlarla işbirliği halinde yürüttüklerini belirterek, “tek amaçlarının; çocukları bu illetten kurtarmak olduğunu” ifade etti.

Çocukları cezaevine atmanın, onları topluma kazandırmadığına işaret eden Karaokçu, denetimli serbestlik yasasının bu anlamda önem taşıdığını, bunun yasallaşması sürecinde birçok dirençle karşılaştıklarını, ancak sonunda yasanın geçtiğini vurguladı.

Karaokçu, komisyon olarak sigara, alkol ve madde kullanımına yönelik toplumsal ve bireysel bilinç düzeyini yükseltmeyi amaçladıklarını söylerken, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya duyarlılığı nedeni ile teşekkür etti ve bağamlılık konusunda hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

HARMANCI: “YEREL YÖNETİMLERE DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİDİR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun ülkedeki en entegre mücadeleyi verdiğini belirtti. Yerel yönetimler olarak sahayı, insanı, doğayı bilen belediyelere daha fazla yetki verilmesi talebini ortaya koyan Başkan Harmancı, LTB olarak yetkileri olmadan da mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceklerini, ilgili eğitimin de bunun bir örneği olduğunu aktardı.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile başlattıkları 15-18 yaş arasındaki okula gitmeyen gençlere istihdam garantili eğitim programı başlattıklarını, bunu da bu mücadelenin parçası olarak gördüklerini ifade eden Harmancı, uyuşturucunun toplumun her kademesine indiğini, bu gerçeği kabul etmek, yenmek ve bununla mücadele etmek durumunda olunduğunu dile getirdi.

Harmancı, devletin farklı pratikleri görmesini, küçük balıklar ile uğraşmak yerine olayın bütünü ile mücadele etmesini isterken, “Bu işin sonuçları ile uğraşarak sebeplerini unutuyoruz. Bu işi sona erdirmek, balıkları tek tek toplamakla değil, balıkları göle atanı bulmakla mümkündür” dedi.

 

 

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