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Çocukları grip nezle gibi hastalıklardan korumak için bu maddeleri göz önünde tutun!

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Mevsim geçişlerinde çocukları grip nezle gibi hastalıklardan korumak için göz önünde bulundurulması gerekenleri bir araya getirdik!
Çocukları grip nezle gibi hastalıklardan korumak için bu maddeleri göz önünde tutun!

Malum mevsim geçişlerindeyiz. Grip kapımızı çaldı çalacak! Ancak herşeyden önce çocukları grip nezle gibi hastalıklardan korumak için her şeyi yapıyoruz. Genellikle C vitamini depolamak için çocukları fazla fazla C vitaminli besinler tüketmesini sağlayan ebeveynleri uzmanlar uyarıyor! Peki çocukların grip, nezle gibi hastalıklardan korumak için ne yapmalı? Çocukların hasta olmaması için beslenmesi nasıl olmalı? İşte İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Musa Bostancıoğlu, Eylül döneminde çocuklarda sık karşılaşılan soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklara karşı ebeveynleri uyardı ve dgöz önünde bulundurulması gerekenler hakkında önemli bilgiler paylaştı!

Çocukları Aşırı C Vitamini Bulunan Besinler Tüketmeye Zorlamayın!

Anne ve babaların yaptığı yanlışlardan biri çocuklarına besinlerle aşırı C vitamini verip, hastalıklardan korumaya çalışmaktır. Yeterli miktarda almak yararlıdır ama fazla C vitamininin hastalıklardan koruyucu bir özelliği yoktur. Çocuğun gerektiği kadar; karbonhidrat, protein, süt ve süt ürünleri ile bol miktarda meyve ve sebze tüketmesi sağlanmalıdır. A vitamini, selenyum, demir ve çinko alımı da çok önemlidir. Tüm bu ihtiyaçlar, her türlü doğal besinden karşılanabilmektedir, fazladan takviye alınmasına gerek yoktur.

Mevsime Göre Çocukları Giydirin!

Ailelerin çocuklarını mevsim normallerine göre giydirmesi gerekmektedir. Ebeveynler çocuğu üşütmekten, aşırı terletmek ve ona kalın giysiler giydirmekten kaçınmalıdır. Soğuk kendi başına hastalık yapmaz ise de soğukta kalıp üşüyen vücut, mikroplardan daha kolay etkilenmektedir. Yorgunluk da hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır. Yorgun ve uykusuz olunan dönemlerde, daha sık hasta olunmaktadır. Özellikle spor yapan çocukların yeterli oranda dinlenmesi ve beslenmesi gerekmektedir.

Bebeğini Emziren Anneler Hasta Oldukları Zamanda Emzirmeyi Bırakmalı!

Hasta olan anneler bebeklerini emzirmeyi kesmemelidir. Anne sütü, bugüne kadar koruyuculuğu kanıtlanmış olan tek ilaçtır. Annenin nezle, burun akıntısı, hapşırık ve basit ateşlerinin olması, anne sütünü kesmek için bir bahane değildir. Aksine annenin vücudunda o anki mikroba karsı oluşan maddeler, anne sütüyle bebeğe geçerek hastalığa karşı koruma sağlamaktadır. Annenin maske takarak emzirmeye devam etmesi gereklidir.

Grip Aşısı Tüm Hastalıklardan Korumaz!

Grip, normal soğuk algınlığı, üst solunum yolu iltihapları ve nezleden farklı daha ciddi bir hastalıktır. Grip hastalığı; yüksek ateş, orta kulak iltihabı, zatürre, beyin iltihabı gibi ağır ve tehlikeli hastalıklara zemin hazırlayabilmektedir. Bu nedenle; kronik akciğer ve kalp hastalığı bulunan risk altındaki grupta olan 6 aydan büyük çocuklara grip aşısı yapılmalıdır. Ancak grip aşısının, gripten farklı hastalıklar olan soğuk algınlığından ve nezleden korumadığı gerçeği unutulmamalıdır. Dolayısı ile grip aşısı olanların bir daha hiç hastalanmayacaklarını sanmak yanlıştır.

Bitkisel İlaçlar Sizi Yanıltmasın!

Bitkisel ilaçların hastalıklardan koruduğu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Bu ilaçların da yan etkileri olabilmektedir ve özellikle karaciğere olumsuz etkileri vardır. Aileler çocuklarını hastalıklardan korumak için; bilmedikleri bitkisel ilaçları, hekim önerisi olmadan çocuklarına içirmemelidirler.

Çocuklarınızı Dumandan Koruyun!

Sigara ve hava kirliliği; solunum yolunun mikroplara direncini kırarak, çocukların hastalık riskini artırmaktadır. Bu nedenle, sigara dumanından ve hava kirliliğinden çocukları uzak tutmak gerekmektedir. Kapalı ve kalabalık yerler de hastalıkların çok çabuk yayılmasına sebep olduğu için; çocuklar, mecbur kalınmadığı sürece bu ortamlara sokulmamalıdır.

Bu Belirtiler Varsa Doktora Götürün!

  • İlk 3 aylık bebekte görülen her ateşlenmede mutlaka doktora gidilmelidir.
    3 aydan büyük bebeklerde; yüksek ateş, hızlı soluma, hışıltı, öksürükten uyuyamama, halsizlik, yeterince beslenememe ve ağızdan sıvı alamama gibi durumlar varsa gecikmeden doktora götürülmelidir.
  • Solunum sıkıntısı ve beslenme güçlüğü olan çocuk, hangi yaşta olursa olsun hastaneye yatırılmalıdır.
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