Çocukları gripten korumanın 8 yolu

Havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmek üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırıyor. Son günlerde gribin (influenza) hayli yaygın görüldüğünü belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ozan Uzunhan, çocukları hastalıktan korumanın etkili yollarını şöyle anlattı…

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Bulaşıcı özellikte olan ve belirtileri genellikle hızlı başlayan grip, sıklıkla yüksek ateş, yaygın kas ağrısı, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kusma gibi belirtilerle kendini gösterir. Etkeni influenza virüsüdür. Hastalık insanlarda en sık influenza A ve B tiplerine, nadiren de C tipine bağlı gelişir.

HER YIL FARKLI ŞEKİLDE KARŞIMIZA ÇIKAR

Grip, özellikle kış aylarında salgınlarla ortaya çıkar, bu özelliğiyle mevsimsel influenza olarak da adlandırılır. İnfluenza virüslerinin çok fazla alt tipi bulunur ve virüsün yapısı kolayca değişebilir. Bu yüzden her yıl farklı tipte influenza virüsü ortaya çıkar.

HIZLI BULAŞIR

Çok bulaşıcı olan influenza; hapşırma, öksürme ya da konuşma sırasında hasta kişinin boğaz salgılarından damlacıklar yoluyla havaya yayılır. Çevrede bulunan sağlıklı kişilerin virüs içeren bu damlacıkları soluması ya da damlacıkların yapıştığı kapı kolu, oyuncak gibi nesnelere dokunması ile kişiden kişiye hastalık bulaşır. Eller de bulaşa sebep olmaktadır. Bu nedenle el yıkama önemli bir korunma yöntemidir.

HAYATİ TEHLİKE YARATABİLİR

İnfluenza ile enfekte kişiler genellikle bir hafta içinde iyileşir. Virüs özellikle çocuklarda ve yaşlılarda daha şiddetli enfeksiyona yol açar. Astım, diyabet, kronik böbrek hastalığı ve kronik karaciğer hastalığı gibi altta yatan kronik bir hastalığı olan bireylerde hastaneye yatışlara ve hatta hayati tehlikeye neden olabilir. Ateş düşmüyorsa, tekrarlayan kusma, şiddetli baş ağrısı, yoğun öksürük veya solunum güçlüğü gibi şiddetli belirtiler varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

AŞININ ÖNEMİ

Gripten korunmada en etkili

yol aşıdır. İnfluenza virüsünün pek çok alt tipi bulunması ve virüsün sürekli değişime uğrayarak bir önceki yıla göre farklı olması nedeniyle influenza aşısı da her yıl tekrar geliştirilir. İnfluenza aşıları virüsün nitelik değiştirme özelliğinden dolayı yüzde 100 oranında koruma sağlamasa da kişinin pek çok influenza virüsüne karşı bağışıklık geliştirmesine Yardımcısı olarak gribe yakalanma ihtimalini azaltır, hasta olanlarda ise hastalığın daha hafif geçirilmesini sağlar. Özellikle risk grubunda olanlar için influenza aşısı çok önemlidir. Amerika Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi, 6 ay-5 yaş arası çocukların, özellikle de 6 ay-2 yaş arası çocukların aşılanmasını önermektedir. Yine hamile kadınların, hamileliğinin ilk 3 ayından sonra, emziren annelerin, 65 yaş üzerindeki bireylerin aşılanması önerilir. Aşının tercihen Eylül-Kasım ayları arasında yapılması tavsiye edilir. Ancak kişi gribe yakalanmamış ise aşılama influenza sezonunun sonuna kadar uygulanabilir.

ALTIN ÖNERİLER

1 – Çocuğunuzu grip sezonunda mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak tutun. Kreş, okul gibi yerlerin havalandırıldığından emin olun.

2 – Çocuğunuza öksürürken veya hapşırırken ağzını kapatmasını öğretin.

3 – El yıkamayı alışkanlık haline getirmesini öğütleyin.

4 – Bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamininden zengin meyve ve sebze tüketmesini sağlayın.

5 – Çocuğunuzun gün içinde açık havada zaman geçirmesini ön ayak olun.

6 Çocuğunuza doktor önerisiyle D vitamini, A ve B kompleks vitamin desteği verin. Beslenme sorunu varsa çinko desteği de sağlayın. Eğer eksik ise çocukluk aşılarını tamamlamayı unutmayın.

7 – Çocuğunuzda demir eksikliği varsa bağışıklığını güçlendirmek için demir desteği verin.

8 – Grip aşısı yaptırın. İnfluenza aşısı 6 aylıktan büyük çocuklara uygulanabilir.

İŞTE TEDAVİ YOLLARI

Burun sürüntüsünden yapılacak basit bir test ile tanı konulabilir, ancak testin negatif kalması hastalığı dışlamaz. Gerekli olgularda daha detaylı testler uygulanabilir. Tedavisinde ise istirahat ve yeterli sıvı tüketimi önemlidir. Yakınmaları azaltıcı, ateş düşürücü şuruplar, boğaz spreyleri, burun spreyi kullanılabilir. Ağır hastalık bulguları varsa veya enfeksiyona diyabet, astım, kronik böbrek hastalığı gibi kronik bir hastalık eşlik ediyorsa tedavide hekim önerisi ile antiviral influenza ilaçları kullanılabilir. İnfluenza, virüs kaynaklı bir hastalık olduğu için hastalığın tedavisinde antibiyotikler kullanılmaz.