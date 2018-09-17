  • BIST 94.830
  • Altın 240,059
  • Dolar 6,2366
  • Euro 7,2677
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Çocukları güneyde okuyan Kıbrıslı Türk aileler kolaylık istiyor

»
Çocukları Güney Kıbrıs’taki özel okullarda eğitim alan Kıbrıslı Türk ailelerin, döviz kurunun yükselmesinden kaynaklanan mağduriyet nedeniyle okul yönetimlerinden ücretlerle ilgili kolaylık talep ettiği bildirildi.
Çocukları güneyde okuyan Kıbrıslı Türk aileler kolaylık istiyor

Politis gazetesinin haberine göre, American Academy Müdür Yardımcısı Yorgos Yoannidis, konuyla ilgili açıklama yaparak, yazdan beri Kıbrıslı Türk ailelerden okul ücretlerinde indirim yapılması veya bazı kolaylıklar sağlanması yönünde talep geldiğini söyledi.

Gazete, 5-6 Kıbrıslı Türk ailenin konuyla ilgili inisiyatif üstlendiğini ve Güney Kıbrıs’taki okullarda öğrenim gören diğer çocukların ailelerini de örgütlemeye çalıştığını yazdı.

Habere göre, Yoannidis, Kıbrıslı Türklerin önemli bir bölümünün, KKTC’de İngilizce eğitim veren özel okullar bulunmasına rağmen Güney Kıbrıs’taki okulları, eğitim kalitesinin daha yüksek olması nedeniyle tercih ettiğini; bazılarının büyükanne ve büyükbabalarının bu okullardan mezun olması nedeniyle duygusal sebeplerden ötürü bu okulda eğitim almak istediğini söyledi.

Yoannidis, kuzeydeki özel okulların ana dilinin İngilizce olmasına karşın, çoğu dersin Türkçe işlendiğini iddia etti.

Gazete, American Academy’de şu an 500 öğrenci bulunduğunu ve bunlardan yüzde 20’sinin Kıbrıslı Türk olduğunu kaydetti.

Gazete, İngiliz Okulu ile American Academy’de çok sayıda Kıbrıslı Türk öğrencinin bulunduğunu ve ailelerin, eğitim ücretlerinin İngiliz Okulu’na göre daha düşük olması nedeniyle American Academy’i daha fazla tercih ettiklerini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden Kıbrıslı Türk çocukların eğitim ücretlerinin, güneyde İngilizce veya Türkçe eğitim veren devlet okulu bulunmamasından dolayı Rum hükümeti tarafından karşılandığını kaydeden gazete, bu öğrenciler için Rum Eğitim Bakanlığı’nın her yıl özel okullara bu çocukların ismini yolladığını belirtti.

Haberde, güneydeki okullarda öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler ile Rum öğrenciler arasındaki ilişkilere de değinildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Nikos Kocias ile Cikko ve Dillirga Metropoliti Nikoforos arazi anlaşmasını imzaladı15 Eylül 2018 Cumartesi 12:38
  • Güney Kıbrıs’ın 7 aylık ticari açığı 2.4 milyar euro15 Eylül 2018 Cumartesi 12:36
  • Güneyde yılda 2 bin iş kazası15 Eylül 2018 Cumartesi 12:32
  • Soygun çetesinde Kıbrıslı Türk şüphesi14 Eylül 2018 Cuma 16:51
  • 1964 Dillirga Kayıpları için kazı yapılması bekleniyor14 Eylül 2018 Cuma 12:33
  • Yonas Nikolau: “Hristofyas döneminde de 22 pedofil affedilmişti”14 Eylül 2018 Cuma 12:30
  • Mavroyannis: “Fiili durumla ilgili geleneksel algı artık geçerli değil”14 Eylül 2018 Cuma 12:28
  • Feldt: “Kıbrıslı Türkler de katılabilir”14 Eylül 2018 Cuma 12:26
  • Viktoras Papadopulos iki kat maaşla Saray’a dönüyor12 Eylül 2018 Çarşamba 15:05
  • Hristodulidis Avrupa’ya enerji güvenliğiyle ilgili çağrı yaptı12 Eylül 2018 Çarşamba 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti