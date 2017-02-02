Çocukları hastalıklardan korumada alınabilecek önlemler

Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik çocukları çeşitli hastalıklardan korumak için önceden alınabilecek önlemler ve çocuk sağlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik, Tatil Döneminde, Bütün Bir Dönem Boyunca Fiziksel ve Mental Açıdan Yorulan Çocukların İyi Bir Dinlenme Periyodu Geçirmesi Gerektiğinin Önemine Değinerek, Çocukları Çeşitli Hastalıklardan Korumak için Önceden Alınabilecek Önlemler ve Çocuk Sağlığı Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında Bilgiler Verdi.

SAĞLIĞIN TAKİPÇİSİ OLMALIYIZ!

Düzenli sağlık kontrolleri bireyin sağlıklı büyüme ve gelişmesinin sağlanması, sağlıklı nesiller ve sağlıklı toplum için büyük önem taşımaktadır. Rutin sağlık kontrolleri bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimlerinin izlenmesi yanında çocukluk çağında başlayan hipertansiyon, obezite, kalp ve diyabet gibi pek çok erişkin hastalığının önlenmesinde de anahtar rol üstlenmektedir. Büyümenin çok yakından izlenmesi, standart büyüme eğrilerin değerlendirilmesi ve normalden sapmaların erken teşhis edilip, çocukta kalıcı hasar bırakmadan önlenmesi hayati önem taşımaktadır.

Her sağlıklı çocuk, doğumdan 6 aya kadar her ay, 6 ay - 2 yaş arası 3 ayda bir, 2 - 6 yaş arası yılda bir ve 6 yaş sonrası 2 yılda bir rutin kontrollerden geçmelidir. 1 - 16 yaş arası çocuklarda, öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından fizik muayenesi yapılmakta, aileden çocuğun sağlık geçmişi ile ilgili bilgiler alınarak, geçirdiği hastalıklar, özel hastalıklar ve ailede olan kronik hastalıklar sorgulanmaktadır.

GEREKLİ TETKİKLER ÇOCUĞUN ÖZELLİKLERİNE GÖRE BELİRLENMELİ

Muayenede çocuğun kilo ve boy ölçümü yapılarak büyümesi değerlendirilir. Ayrıntılı sistemik muayene ve tansiyon ölçümü yapılır. 6 ay - 1 yaş arasında tam idrar tetkiki ve tam kan sayımı, serum demir profiline bakılır. Daha sonraki yıllarda bir sorun varsa bu testler tekrar edilebilir. Okul öncesi dönemde tam kan sayımı, demir düzeyi, tam idrar tahlili, kan kolesterol - lipid düzeyi, dışkıda parazit incelemesi gibi tetkikler gerekli görülebilir. Tahlillerin içeriği çocuğun sağlık durumu ve hastalık yüküne göre değişiklik gösterebilir. Eğer sık enfeksiyon ya da alerjik hastalıklar yönünden şüphelenilen bir durum sözkonusu ise, mutlaka alerji-immünoloji uzmanlarınca değerlendirilmeli, bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıkların spesifik tetkikleri ya da alerji testleri yapılmadır.

EKSİK AŞILARIN TAMAMLANMASI ÖNEMLİ

Çocukların sağlıkları için sağlık bakanlığının önerdiği tüm aşıların yaptırılması (ilk 24 ayda), 4 yaştan sonra ise karma, kızamık – kızamıkçık - kabakulak ve su çiçeği aşılarının tekrarlanması gereklidir. Grip aşısı rutin olarak her çocuğa değil, belirlenmiş risk gruplarında önerilmektedir. Bebeklik döneminde daha sıkı bir şekilde takip edilen aşılama, çocuğun büyümesi, okula başlaması ve eskisi kadar sık doktor kontrollerine ihtiyaç duyulmaması nedeniyle kimi zaman atlanabilmekte, özellikle 4-6 yaş arasında tekrarı (rapel) gereken aşılar unutulabilmektedir.

BUNLARA DİKKAT EDİN!

Çocukların genel sağlığı için ebeveynlerin dikkat etmesi geren birçok şey vardır.

· Çocuklar sağlıksız yiyeceklerden uzak tutulmalı, fast-food yerine sebze, meyve, süt ve vitaminlerden zengin gıdalarla doğal beslenme alışkanlığı kazandırılmalıdır.

· Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığı için uyku düzenine ve düzenli bir hayatı olmasına dikkat edilmelidir.

· Televizyon, bilgisayar, tablet karşısında geçirilen zamanlar en aza indirgenerek spor, müzik, kitap okuma gibi faaliyetlere yönlendirilmelidir.

· Sorunlar mutlaka karşılıklı konuşarak, tartışılarak, çocuğun isteklerini ve düşüncelerini ifade etmesine fırsat tanıyarak çözülmelidir.