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'Çocuklarım aç' diyerek kendini yakan yurttaş hayatını kaybetti

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İşsizlik nedeniyle bunalıma girdiği öğrenilen Adem Yarıcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
'Çocuklarım aç' diyerek kendini yakan yurttaş hayatını kaybetti

Hatay Valiliği önünde “Çocuklarım aç” diyerek kendini yakan Adem Yarıcı isimli yurttaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Hatay Valiliği önünde, bir süredir işsiz olan Adem Yarıcı isimli yurttaş “Çocuklarım aç” diyerek kendini yaktı. İşsizlik nedeniyle bunalıma girdiği öğrenilen Yarıcı'ya yangın tüpleriyle polisler tarafından müdahale edildi.

‘ÇOCUKLARIM AÇ, İŞSİZLİKTEN BUNALDIM’

Olay sırasında Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Valilik Özel Kalem Müdürü de olay yerine gelerek, intihar girişiminde bulunan Yarıcı ile konuştu. Olay yerinde zorla kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlik durumundan bunaldığını belirtti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yarıcı'ya ilk tedavisini yaparken, buradan Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

VALİLİK’TEN TUHAF AÇIKLAMA: YARDIM ALIYORDU

Hatay Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, valilik binası araç girişi önünde bir vatandaşın, üzerine yanıcı madde dökerek kendini yakma girişiminde bulunduğu belirtildi. İkna çabalarına rağmen vatandaşın eylemini gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik personelinin müdahalesiyle yanmaktan kurtarılan vatandaşın hayati tehlikesi bulunmamakta olup gerekli tüm müdahaleler valiliğimiz tarafından yapılarak hastaneye sevk edilmiştir. Kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşın 2 çocuğu bulunmaktadır. Sosyal hizmetlerden sosyal ekonomik destek yardımı, çocukları için şartlı eğitim yardımı ve şartlı sağlık yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur."

HAYATINI KAYBETTİ…

Valiliğin ikinci açıklamasında ise yurttaşın yaşamını yitirdiği duyuruldu:

"Hatay Devlet Hastanesinden Mersin Devlet Hastanesi yanık ünitesine sevk edilmek üzere giderken Hatay Dörtyol ilçesi mevkisinde ambulansta geçirdiği kalp krizi sonucu tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve baş sağlığı dileriz."

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