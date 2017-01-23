“Çocuklarım ne söylediyse doğrudur…”

43 yaşındaki ‘baba’, 14 ve 17 yaşındaki iki öz kızına ‘üç yıl’ boyunca cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kıbrıs Gazetesi’nden Emine Uysal’ın haberine göre, Lefkoşa’da Taşkınköy bölgesinde 43 yaşındaki ‘baba’, 14 ve 17 yaşındaki iki öz kızına ‘üç yıl’ boyunca, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Babanın, öz kızlarına 11 ve 14 yaşından bugüne ayrı tarih ve zamanlarda, vahim bir şekilde cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Babanın, çocuklarla tek tek, evde baş başa kaldığı zamanları kollayarak taciz ettiği ve olayı bu şekilde üç yıl boyunca örtbas edebildiği belirtildi.

Bugün 14 yaşında olan küçük kız kardeşin, ablasına, üç yıldır babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etmesiyle, 17 yaşındaki abla da küçük kardeşine aynı itirafta bulundu.

Önce birbirlerine yaşadıkları travmayı anlatan çocuklar, ardından da yıllarca yaşadıkları korkunç travmayı annelerine aktardı.

Öz kızlarını ve 9 yaşındaki oğlunu yanına alan anne, kız kardeşinin evine sığındı. İlk anda ne yapacağını bilemeyen annenin, yakın çevresinin de desteğiyle olayı polise bildirmeye gittiği öğrenildi.

"NE OLUR KIZLARIMIN İSİMLERİ GAZETEDE YAYINLANMASIN"

Yaşananları öğrenince tam bir yıkım yaşayan anne, kızlarıyla birlikte Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek, suç duyurusunda bulundu.

Annenin karakolda, “Çocuklarıma bakabilmek için tatil yapmaksızın çalışıyorum. Ne olur çocuklarımı düşünsünler ve isimlerini gazetede açık yayınlamasınlar” diyerek, gözyaşlarına boğulduğu ve psikolojisinin berbat durumda olduğu öğrenildi.

“BENİ HASTA YATAĞIMDA DAHİ TACİZ EDİYORDU…”

14 yaşından bugüne öz babası tarafından tacize uğrayan kız çocuğu, polise yaşadıklarını anlattı. Migreni olduğunu söyleyen kız çocuğu, migreni tuttuğunda yataktan kalkamadığını, babasının başucuna geldiğini, özel bölgelerine dokunarak, saatlerce taciz ettiğini anlattı.

Çocukların polise verdikleri ifadede yer alanlar, kan dondurdu. İki kız çocuğu, babalarından kurtulmak için, anneleri işten dönene dek, eve girmemek için ödev yapacaklarını söyleyip, bahane ürettiklerini de anlattı.

POLİS, ZANLIYI KONU EVDE BELİRLEDİ

Şikayet üzerine ailenin Taşkınköy’de ikamet ettiği apartman dairesine giden polis ekibi, mahkeme emriyle 43 yaşındaki M.B.Y’yi gözaltına aldı.

Suskunluğunu koruyan ve başını yerden kaldırmayan zanlı, dün mahkemeye çıkarılıncaya kadar polise herhangi bir ifade vermedi.

“ÇOCUKLARIM NE SÖYLEDİYSE DOĞRUDUR…”

İfade vermekten kaçınan zanlın M.B.Y.'nin, polise sadece, “Çocuklarım ne söylediyse doğrudur…” dediği öğrenildi.

“Çocuğun cinsel istismarı” ve “Çocuğa cinsel taciz”, suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Yargıç Cenkay İnan’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Gözdem Çeliker Sarp, tanık olarak, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Hamza Tarman’ı dinletti.

POLİS, MAHKEMEDE DETAYLI ŞAHADET VERDİ

Mahkemeye yeminli şahadet veren Tarman, Taşkınköy’de bir apartmanda ikamet eden 43 yaşındaki zanlı M.B.Y’nin, aynı evde yaşadığı 17 ve 14 yaşlarındaki öz kızlarına, 2013 yılından bugüne farklı tarih ve farklı zamanlarda, vücutlarını soyarak, cinsel istismarda bulunup, porno filmlerini aratmayacak şekilde davranışlarda bulunup, cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Hamza Tarman, olayın 22 Ocak’ta polisin bilgisine geldiğine dikkat çekerek, mahkemeden temin edilen tutuklama emriyle zanlının konu ikametgahta tespit edilerek, gözaltına alındığını belirtti.

Olayın toplumda infial yaratacağına ve tahkikatın titizlikle yürütüldüğüne vurgu yapan Tarman, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

MAHKEME: SÖYLEMEK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

Yargıç Cenkay İnan, zanlı M.B.Y’ye, “Söylemek istediğiniz bir şey var mı?” diye sordu. Zanlı, “Yok” dedi.

Yargıç İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.