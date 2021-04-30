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Çocuklarımız Avrupa’da yarışacak

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Nev Çocuk Fitnes sporcuları 6-7 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Avrupa Fit-Kids Şampiyonası’nda 4-18 yas arası 35 sporcu bireysel ve grup olarak ülkemizi temsil edecek.
Çocuklarımız Avrupa’da yarışacak

Nev Çocuk Fitnes sporcuları 6-7 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Avrupa Fit-Kids Şampiyonası’nda 4-18 yas arası 35 sporcu bireysel ve grup olarak ülkemizi temsil edecek.

Nev Çocuk Fitnes sporcuları IFBB online Avrupa Fit-Kids Şampiyonası’nda yarışacak. 6-7 Mayıs tarihinde gercekleşecek Avrupa Şampiyonası’nda Halter Vücut Geli̇sti̇rme Federasyonu Çocuk Fitnes milli takımında yer alan 4-18 yas arası 35 sporcu bireysel ve grup olarak ülkemizi temsil edecek.

2012 yılından bu yana ülkemizi temsilen uluslararası arenada mücadele eden Nev çocuk fitnes milli takımı her yıl daha iyisini hedefleyerek hem ülkemizi temsil ediyor hem de şampiyon sporcular yetiştirerek ülkemizin gururu olmaya devam ediyor.   Ülkemiz sporunun dünyaya açılmasında öncülük eden çocuk fitnes milli takımımız Avrupa Sampiyonası’nda yine şampiyonluklar elde etmeyi hedefliyor. 

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