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Çocuklarımızda sağlıklı beslenmeye özen göstermeliyiz

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Çocuklarımızda sağlıklı beslenmeye özen göstermeliyiz
Çocuklarımızda sağlıklı beslenmeye özen göstermeliyiz

Aile Hekimi Dr. Filiz Arabacı, hem öğrenciler hem de anne babaların pandemi nedeniyle derinleşen sağlık sorunları nedeniyle biraz daha endişeli ve stresli bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Çocuklarımızı desteklemek için sağlıklı beslenmeye özen göstermeli, onlarda meydana gelebilecek değişimleri yakından gözlemeli ve iletişimimizi hep güçlü tutmalıyız" dedi.

Dr. Filiz Arabacı, Sonbaharda okulların açılmasıyla yaşanan hastalık artışına bu yıl başka endişelerin de eşlik ettiğini hatırlatarak anne babaların Kovid-19 aşılarını ihmal etmemesi uyarısında bulundu. Çocukların 1 yılı aşkın süredir evde kaldığına, eğitime çevrim içi devam edildiğine dikkat çeken Dr. Filiz Arabacı, "Çocuklar, pandeminin başlarında evden çıkamamış olmanın, okuldan uzak kalmanın verdiği zorluklarla baş ettiler. Şimdi de yeniden sınıfa, okula uyum sağlamaya çalışıyorlar. Bu nedenle çocukların, anne babalarının ve öğretmenlerinin desteğine daha çok ihtiyaç duyduğu bir yıldayız" dedi.

Ebeveynler bu eğitim yılının çocuklar için daha kolay geçmesi konusunda öncelikle sağlıklı beslenmeye önem vermesi gerektiğini belirten Dr. Filiz Arabacı, şöyle devam etti:

"Sağlıklı beslenme başlığına hem ev hem de okul saatleri giriyor. Beslenme çantasının içeriği, okulda yediklerinin takip edilmesi önemli. Ancak her şeyi kontrol edemeyeceğimizi de göz önünde bulundurarak doktorunuzun tavsiye edeceği vitamin ve mineral desteklerine başvurabilirsiniz. Ancak burada özellikle sosyal medyadan edinilen bilgilerin uzmana danışılmadan uygulanmaması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Ayrıca temizlik kuralları ve günlük su tüketimi konusunda da çocuklara uyarılarda bulunmak gerekiyor. Su mataraları yanlarında olmalı."

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