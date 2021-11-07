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Çocukların Anne Babasıyla Uyuması Doğru Mu

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Çocuğunuz bebekliğinden bu yana sizinle mi uyuyor? Peki bu durumun ona ve size yaşatabileceği sorunların farkında mısınız?
Çocukların Anne Babasıyla Uyuması Doğru Mu

Anne babaların ilk zamanlar ihtiyaçlarını kolay karşılamak için bebekleri ile birlikte uyumaları daha sonra alışkanlık haline gelebilir. Bebeklik süresince kazandırılmış bu davranış, ilerleyen zamanlarda çocuğun sürekli ebeveynleriyle birlikte uyumak istemesine neden olabilir… Uzman Klinik Psikolog Merve Öz, bu durumun sakıncalarını ve yapılması gerekenleri şöyle sıraladı…

MERVE ÖZ

ÖZGÜVEN SORUNU YAŞARLAR

Çocuğun ebeveynlerinden ayrı olarak kendi yatağında uyuması bağımsız birey olma adına atılan ilk adımdır. Ebeveynleri ile aynı yatakta uyuyan çocuk ebeveynlerinden duygusal olarak da ayrılamayacaktır. Bu durum hayatının her yerinde sorunlara neden olabilir. Çocuğun ilerleyen hayatında yeni bir ortamda kendini bir birey olarak kabul ettirmesi zorlaşacaktır. Ayrıca yaşadığı duygusal problemlerde kendini sakinleştirme özelliğini daha önce deneyimlemediği için kendini sakinleştirmekte zorlanacaktır. Dolayısıyla çocuğun kendine güveni azalarak kendini güçsüz ve yetersiz hissedecektir. Bu da çocuğun içine kapanmasına yol açabilir.

ÖZEL HAYATA ZARAR VERİR

Çocuğu ile birlikte uyumanın ebeveynlere de olumsuz etkileri olabilir. Çocuğu ile birlikte uyumak ebeveynlerin özel hayatlarına zarar vermektedir. Ebeveynlerin bebeğini ya da çocuğunu ezme endişesi derin uykuya geçişlerini engeller. Ayrıca, çocukların yataktan düşme gibi bir riskleri olduğundan ebeveynler sürekli alarmda olmak durumunda kalır. Bu nedenlerle zaten zor olan ebeveynlik daha da zorlaşmaktadır.

AİLELERE TAVSİYELER

– Kazanılan alışkanlıkların sönmesi zaman alacaktır. Sabırlı olmak önemlidir. Öncelikle çocuğunuzun odasında vakit geçirmesini sağlayın. Birlikte oyun oynayacaksanız yer seçiminiz mutlaka çocuğunuzun odasından yana olsun.

– Çocuğunuzla odası hakkında sohbet edin. Odasında sevip sevmediği kısımlar hakkında bilgi edinin. Düzeltilebilecek kısımlarını çocuğunuzdan fikir alarak ve çocuğunuzla birlikte düzeltin. Odanın ona ait olmasını sağlayın. Yaptığı resimler için ya da birlikte çektirdiğiniz fotoğraflar için odasında bir köşe ayırın.

– Anne ve babasının yanında uyumaya alışmış bir çocuk kendi odasında uyumakta zorlanabilir. Kısa bir süre için çocuğunuz uyuyana kadar yanına yatabilir, çocuğunuz uykuya daldıktan sonra kendi yatağınıza geçebilirsiniz. Çocuğunuzu sakinleştirmek adına uykuya dalmadan önce sohbet edebilir ya da masal okuyabilirsiniz.

– Çocuğunuz alıştıktan sonra yanına uzanmak yerine yanına oturabilir, onun uykuya dalmasını bekleyebilirsiniz. Uykudan önce masal okuma ya da masal anlatma gibi aktiviteleriniz varsa, çocuğunuzun sizden ayrılmamak adına uykuya direncini engellemek için bu ritüeli baştan anlaşarak bir masal ile sınırlandırılabilirsiniz.

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