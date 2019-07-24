  • BIST 102.231
  • Altın 262,333
  • Dolar 5,7098
  • Euro 6,3676
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Çocukların dünyalarına renk katmak amaçlandı

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü öğrencileri Lefkoşa’da bulunan Çocuk Esirgeme Kurumu’na ziyaret gerçekleştirdi.
Çocukların dünyalarına renk katmak amaçlandı

“Mutlu Çocuklar Mutlu Yarınlar” sloganıyla gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alan öğrenciler tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu’nda bulunan çocuklara yaratıcı drama ve müzik etkinlikleri gerçekleştirilerek, öğrenciler Geleneksel Kıbrıs Türk çocuk oyunları çocuklarla birlikte oynandılar. Çocuklara çeşitli hediyelerin de verildiği etkinlikte, çocukların bilgi dünyalarına ve eğlence dünyalarına renk katmak amaçlandı.

Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa yapılan etkinlikler ile öğrencilerin akademik yönlerini geliştirmelerinin yanısıra sosyal sorumluluk anlayışını benimsemiş bireyler olarak yetişmelerinin en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirtti.  

Çağanağa, ayrıca öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinçlerini geliştirmek, hizmet öncesinde toplumun farklı kesimleri ile birarada olmak ve belirlenen sorunlara çözüm bulabilmelerini sağlamanın en az mesleklerini icra etmek kadar önemli olduğunu dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ’de Ürdün kültürü tanıtıldı10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:18
  • Yürüyüş kardiyovasküler hastalık riskini %34-53 oranında azaltıyor08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:15
  • “Harflerin Büyüsüne Yolculuk” etkinliği düzenlendi05 Temmuz 2019 Cuma 16:24
  • Otizmin günümüzde bilinen en etkili tedavisi özel eğitimdir04 Temmuz 2019 Perşembe 14:36
  • Zimbabveli öğrenciler turnuvada bir araya geldi03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
  • LAÜ’de Ürdün kültürü tanıtıldı02 Temmuz 2019 Salı 16:07
  • LAÜ Hemşirelik Bölümü mezunları için yemin töreni düzenledi30 Haziran 2019 Pazar 18:34
  • LAÜ'de mezuniyet coşkusu29 Haziran 2019 Cumartesi 12:19
  • Lefke Avrupa Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni dün akşam yapıldı28 Haziran 2019 Cuma 12:28
  • Mesleğe ilk adımlarını attılar26 Haziran 2019 Çarşamba 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti