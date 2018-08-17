Çocukların görünümünü önceden saptayan program geliştirildi

Rus Tıbbi Genetik Merkezi 'Genotek' basın dairesinden yapılan açıklamada, programı geliştiren uzmanların, yapay dölleme teknolojilerinin yayılmasıyla birlikte programa talebin artacağını düşündükleri kaydedildi.

Merkezin Genel Müdürü Valeriy İlyinskiy, konuya ilişkin yorumunda, "Birçok ebeveyn sağlıklı ve güzel bir çocuk sahibi olmayı hayal ediyor. Bizim geliştirdiğimiz algoritma, şimdiden geleceğin çocuğunun hatlarını öngörmeye imkân tanıyor, zaman içerisindeyse gebelik planlamasındaki hesaplamalar için gerekli olabilir" açıklamasını yaptı.

Habere göre uzmanlar kısa bir süre önce burun şeklinden 4 genin sorumlu olduğunu, çenenin sivri oluşuysa tek bir gene bağlı olduğunu tespit etti. Bu genlerin birbirilerini ne derece etkilediklerini veya DNA'nın diğer bölgelerine nasıl etki ettiklerini henüz bilmeyen uzmanlar, insan yüzünün çeşitli bölgelerinin şekil ve ölçülerinin ne derece genlere bağlı olduğunu değerlendirmekte de zorlanıyor.

Genotek çalışanları, geliştirilen programın kullanıldığı süre boyunca Rusya ve dış ülkelerden hastaların DNA'sıyla yapılan çalışmalarda biriktirdiği verileri inceleyen yapay zeka sistemi kullanarak soruna çözüm bulmayı başardı.

Bu şekilde keşfedilen tutarlılıkları kullanan Rus bilimciler, insan yüzünün üzerindeki 30 farklı genin etkisini dikkate alan bir algoritma geliştirdi. Yapılan testler, bu algoritmanın geleceğin çocuğunun göz, saç ve cilt rengi hakkında yeterince doğru tahminlerde bulunduğunu gösterdi.

Programı GitHub platformunda herkes tarafından test edilmeye açık olarak yayınlayan uzmanlar, algoritmanın ‘sipariş üzeri çocukları' yaratmak ya da embriyonun doğal oluşum sürecine müdahale etmek için kullanılmasına taraf olmadıklarını vurguladı.