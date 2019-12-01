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Çocukların haklarından haberdar olmaları çocuk istismarını önlemede önemli

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Çocukların haklarından haberdar olmaları çocuk istismarını önlemede önemli
Çocukların haklarından haberdar olmaları çocuk istismarını önlemede önemli

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Lefke Şubesi işbirliği ile 25 Kasım 2019 tarihinde Yedidalga İlkokulu’nda Çocuk Hakları’na yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik ile çocukların, her türlü istismara karşı önlem alabilecek farkındalığa sahip olmaları amaçlandı

LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Çocuk Hakları dersi kapsamında tasarladıkları etkinlikte, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine çocuk hakları ile ilgili video gösteriminin ardından beyaz t-shirt üzerine boyama yaptırdılar. “Çocuğum Haklarım Var” sloganı ile yapılan etkinlik ile çocukların kendi haklarından haberdar olmalarını, her türlü istismara karşı önlem alabilecek farkındalığa sahip olmaları amaçlandı.

Çocuklar büyüyor, öğreniyor ve bazen de yaşları nedeniyle daha fazla korunmaya ihtiyaç duyuyorlar

 Etkinlik ile ilgili bilgi veren Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa,çocuk haklarının önemine değinerek, “Çocuk haklarına dair sözleşmede düzenlenen haklar yetişkinlerin haklarına çok benzese de, söz konusu sözleşme yetişkinlerin ve hükümetlerin çocukların tüm haklarına erişimlerini sağlamak konusunda ek sorumlulukları olduğunu belirtmektedir. Çünkü çocuklar büyüyor, öğreniyor ve bazen de yaşları nedeniyle daha fazla korunmaya ihtiyaç duyuyorlar. Çocukların haklarından haberdar olmaları ve farkındalıkları çocuk istismarını önlemede önem kazanmaktadır” dedi. Dünyadaki neredeyse tüm ülkelerin 1989 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi (ÇHS) yürütmeyi kabul ettiğini dile getirenÇağanağa, bu Sözleşmenin; sivil, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal haklar olduğu gibi insancıl hukuk da dâhil, sadece çocukları ilgilendiren tüm uluslararası insan haklarını kapsamak üzere geliştirilmiş ilk araç olduğunu vurguladı.

LAÜ öğretmen adaylarının çocuğa itinalı ve anlayışlı davranacakları konusunda hiçbir şüphem yok

 Çağanağa, Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının çocuk haklarından haberdar olmalarının yanısıra içselleştirerek günlük hayatlarında da çocuğa itinalı ve anlayışlı davranacakları konusunda hiçbir şüphesi olmadığını dile getirdi.Son olarakÇağanağa, Yrd. Doç. Dr. Azize Ummanel’e, bölüm öğrencilerine, Yedidalga İlkokulu Müdürü Cemal Çamlıca’ya ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Lefke Şubesi’ne teşekkürlerini iletti.

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