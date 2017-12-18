Çocukların ‘Lefkoşa Gezi Treni’ keyfi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Lefkoşa Surlariçi’ndeki tarihi ve turistik mekanları anonslu sistemle turistlere tanıtacağı ve yurttaşların da kullanabileceği Lefkoşa Gezi Treni hizmet vermeye güzel bir faaliyetle başladı.

Özel engelli koltuğu ile birlikte 18 kişilik trenin ilk konukları çocuklar oldu. LTB Halkla İlişkiler Birimi tarafından organize edilen ve Lefkoşa’daki tüm devlet anaokullarını kapsayacak çocuklarla gezi treni turunun ilki, dün gerçekleştirildi.

Tren turları Gülenyüzler Anaokulu ile başladı

K.Kaymaklı bölgesinde bulunan Gülenyüzler Anaokulu’na bağlı minik öğrenciler, öğretmenleri ve LTB personelleri eşliğinde yılbaşına özel süslenen Lefkoşa Gezi Treni ile mini bir Lefkoşa turunun keyfini yaşadı. Okul önünden başlayan, Girne Kapısı ve Sarayönü’nden geçen turda, çocuklar hem müzikler eşliğinde eğlendi, hem de yaşadıkları şehri daha yakından görme şansı yakaladı.

Başkan Harmancı çocukların heyecanını paylaştı

İlk turun sonunda LTB önüne gelen trendeki çocuklar LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile sohbet etme şansı yakalarken, öğretmenler de Başkan Harmancı’ya güzel etkinlik nedeni ile teşekkür ettiler.