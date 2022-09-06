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Çocukların veri gizliliğini ihlal eden Instagram’a 405 milyon Euro ceza

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İrlanda'daki denetleyiciler, çocukların verilerini korumadığı için Instagram'a 405 milyon Euro (yaklaşık 7 milyar 346 milyon lira) para cezası verdi.
Çocukların veri gizliliğini ihlal eden Instagram’a 405 milyon Euro ceza

İrlanda’nın veri düzenleyicisi, AB’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ni ihlal ettiği ve çocukların bilgilerini korumadığı için Instagram’a 405 milyon Euro para cezası verdi.

Veri Koruma Komisyonu’nun cezası, Meta’nın sahip olduğu sosyal medya platformuna yönelik iki yıllık bir soruşturmanın ardından geldi. Soruşturma, Instagram’ın 18 yaşın altındakiler de dahil olmak üzere tüm kullanıcıların hesap bilgilerinin herkese açık ayarlara getirildiğine dair şikayetlerden sonra geldi.

Para cezası, İrlandalı düzenleyicinin Facebook ve WhatsApp’ın da sahibi olan Meta’ya verdiği üçüncü ceza. Meta, Facebook’taki veri ihlali bildirimlerine ilişkin bir soruşturmanın ardından İrlandalı düzenleyici tarafından mart ayında 17 milyon Euro para cezasına çarptırılmıştı. Geçen yıl, WhatsApp da gizlilik yasalarını ihlal ettiği için 225 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. Meta, WhatsApp kararına itiraz etse de Facebook kararını kabul etti.

Hatta platform, geçen yıl, 13 yaşın altındaki kullanıcılar için geliştirilen Instagram Kids’i başlatma planlarını da duraklattı.

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