Çocukların yanında ne dediğinize dikkat edin: Önyargılar kulaktan dolma oluşuyor

Başkalarının belirli bir grup insan hakkında olumsuz şeyler söylediğini duyan çocukların bundan etkilenerek o gruba karşı negatif önyargı geliştirdiği araştırmayla ortaya kondu.

Child Development dergisinde yayınlanan araştırmada dört-dokuz yaş arası 121 çocuk gruplara ayrıldı. Bazı gruplar bir çocuk ya da yetişkinin ‘Flurps’ veya ‘Gearoos’ adı verilen kurgu insan grupları hakkında olumsuz şeyler konuştuğunu duydu. Diğer gruplar ise negatif bir konuşmaya şahit olmadı.

Çocuklar konuyla ilgisi olmayan bir aktiviteyle meşgul olduğu sırada önceden kaydedilmiş bir görüntülü arama videosu oynatıldı. Böylece çocukların bir kısmı iki ‘uydurma‘ insan grubu hakkındaki negatif mesajları dolaylı yoldan duydu.

Çockuların dolaylı yoldan duyduğu mesajlar şöyleydi: Bu Flurps/Gearoos da berbat insanlar. İğrenç yemekler yiyorlar ve garip kıyafetler giyiyorlar. Dilleri de çok çirkin.

Bu konuşmanın ardından, herhangi negatif bir şey duymayan çocuklara kıyasla, yedi yaş ve daha büyük çocuklar söz konusu ‘uydurma’ insan gruplarıyla ilgili olumsuz tavır sergiledi.

Araştırmanın başyazarı ABD’nin Tennessee eyaletindeki Vanderbilt Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Emily Conder çocuklarla iki hafta sonra yeniden görüşüldüğünü ve söz konusu gruplara karşı negatif önyargılarının hala sürdüğünü belirtti.

Conder çocukların sürekli insanları kategorize etmeye çalıştığını anlatarak o yaşlarda etrafındaki dünyayı anlamak için başkalarını ten rengi, giydiği kıyafet ve benzer faktörlere göre kategorize etmesinin normal olduğunu ifade etti.

Öte yandan çalışmaya dahil edilen dört ve beş yaşındaki çocuklarda olumsuz yorumları duyduktan sonra ‘Flurps‘ ve ‘Gearoos”lara karşı olumsuz bir bakış açısı gelişmediği gözlendi. Daha küçük çocukların neden etkilenmediğine dair kesin bir sonuca varamamakla birlikte Conder bunun o yaştaki çocukların odaklanma süresinin kısa oluşuna ya da kulaktan dolma bilgiyi alma kabiliyetlerinin gelişmemiş olmasına bağlanabileceğini belirtti.

Negatif mesajları duydukları insanın yaşının ise çocuklar üzerindeki etkiyi değiştirmediği görüldü. Conder bu sonucu şaşırtıcı olarak yorumladı.