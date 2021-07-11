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Çocuklarına Heavy Metal Gruplarının İsimleri Verdi: Metallica, Slayer ve Pantera

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Belgesel film yapımcısı David Farrier; Yeni Zelandalı üç çocuk annesi bir kadının, çocuklarına isim olarak üç ünlü heavy metal grubunu adını seçtiğini açıkladı.
Çocuklarına Heavy Metal Gruplarının İsimleri Verdi: Metallica, Slayer ve Pantera

Belgesel film yapımcısı David Farrier; Yeni Zelandalı üç çocuk annesi bir kadının, çocuklarına isim olarak üç ünlü heavy metal grubunu adını seçtiğini açıkladı.

David Farrier, Yeni Zelandalı üç çocuk annesi bir kadının çocuklarının isimleri Metallica, Slayer ve Pantera koyduğunu açıkladı. Farrier, bu sıradışı durumu ‘Metal bebekler’ başlığı ile bir haber sitesi ile kişisel Twitter hesabından duyurdu.

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Farrier, "Yeni Zelandalı bir annenin çocuklarına Metallica, Pantera ve Slayer ismini verdiğini duyurmaktan gurur duyuyorum. Kadın, bana en sert üç grubu büyütmek hiçte kolay değil dedi’ şeklinde paylaştı.

Çocukları için sıradışı isimler seçen kadının ismini saklı tutan Farrier, çocukların doğum sertifikalarını gördüğünü iddia etti.

Metallica isimli çocuğun göbek adının grubun dördüncü albümü olan And Justice For All olduğunu öğrendikten sonra şüphelendiğini belirten, Farrier bu durum hakkında daha geniş bilgi edinebilmek için Yeni Zelanda Kayıt İdaresi Başkanı Jeff Montgomery ile görüştüğünü söyledi.

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Farrier, Kayıt İdaresi Başkanı’nın kendisine çocuklara hakaret ya da resmi bir rütbe içermeyen isimler olduğu sürece grup veya albüm isimleri verilmesi konusunda bir sorun olmadığının bilgisini verdiğini belirtti.

Sosyal medya paylaşımı kısa sürede Yeni Zelanda haber siteleri ve müzik ile ilgili sitelerde gündem olan David Farrier, sıradışı olaylar hakkında araştırmaları bilinen bir gazeteci ve belgelsel yapımcısı.

 

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