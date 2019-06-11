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Çocuklarına hemeopati uygulayarak ölümüne sebep olan aile suçlu bulundu

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Çocuklarına yaygın görülen bir kulak enfeksiyonunda antibiyotik tedavisini reddedip hemeopati adı verilen sözde bilim şarlatanlığını uygulayarak ölümüne sebep olan İtalyalı aile suçlu bulundu.
Çocuklarına hemeopati uygulayarak ölümüne sebep olan aile suçlu bulundu

İtalya’nın Cagli kentinde kulak enfeksiyonu geçiren 7 yaşındaki oğullarını antibiyotik kullanmadan sadece  alternatif tıp olarak adlandırılan  hemeopati şarlatanlığı ile  tedavi etmeye çalışarak ölümüne yol açan aile ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulundu.

Independent gazetesinin, Corriere della Sera'ya dayandırdığı habere göre, Cagli şehrinde yaşayan Marco ve Marie Bonifazi, oğulları Francesco’nun hastalığının “sanıldığı kadar ciddi olmadığını” iddia eden bir hemeopati şarlatanının yöntemine başvurdu.

Ancak çiftin hemopati şarlatanlığıyla  tedavi etmeye çalıştığı çocukta bulunan kulak iltihabı hızla beyin iltihabına dönüştü ve komaya giren çocuk 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

DOKTOR DA YARGILANACAK

Aileye alternatif tıp  olarak lanse edilen  şarlatanlık yöntemini öneren homeopati şarlatanı  Massimiliano Mecozzi de eylülde mahkemeye ifade verecek.

Mecozzi ihmalkarlık, tecrübesizlik ve “medikal doktorların koyduğu ciddi bir kulak enfeksiyonunu teşhisini hafife alma, semptomların nüksetmesine rağmen şarlatanlığa dayalı bir terapiyi reçete etmekle” suçlanıyor.

Savcılık ayrıca Mecozzi’yi, “herhangi bir tanısal analiz hazırlığı yapmamak ve hastalığın iyileşmesi için gereken antibiyotik tedavisini reçete etmemekle” de suçluyor.

Duruşmanın ardından konuşan Francesco’nun dedesi, ailenin normalde medikal tıp kullandığını, ancak çocuğun geçirdiği pek çok ciddi hastalık süresince çok fazla antibiyotik aldığını, ve bu yüzden alternatif tıp denen sözdebilime  yöneldiklerini söyledi. Dede, “Acımız taze ancak yine de adalete inanıyoruz” diye konuştu.

Üç ay ertelemeli ceza alan çiftin temyize başvuracağı kaydedildi.

HOMEOPATİ ŞARLATANLIĞI NEDİR?

Homeopati, bir hastalığın, hastalık belirtilerini sağlam bir insanda ortaya çıkarabilecek maddelerin çok düşük dozlarda hastaya verilmesiyle tedavi edilebileceği inancına dayanan bir şarlatanlık yöntemidir.

Homeopatide, ilaçlar arka arkaya defalarca seyreltilerek hazırlanır. Seyreltme işlemi sonunda ilaç, genellikle aktif maddeden bir adet molekül bile barındırmayabilir. İlacın içerisinde bir adet molekül barındırma şansı kabaca milyonda birdir. Seyreltme işlemi nedeniyle Homeopatik ilaçların farmakolojik herhangi bir etkisi yoktur. Homeopati'nin plasebo etkisi dışında bir faydası olduğu bilimsel ve klinik olarak kanıtlanamamıştır. Bu ilaçların geleneksel tıbbın yerine kullanılması hastaları tehlikeye atmaktadır

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