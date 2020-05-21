“Çocuklarınıza kitap okuyun”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kütüphane Müdürlüğü trafindan içinde bulunduğumuz süreçte kitap okumanın hem sağlığa hem de kişisel gelişime katkısı olacağı düşüncesiyle kitap severler için kitap önerilerinde bulundu.

Kütüphane Müdürü Gülten Sala Lay kitap okumanın hafızayı güçlendirdiği, rahat uyumayı sağladığı, stresi azalttığı ve konsantrasyonu artırdığının bilimsel olarak kanıtlandığını hatırlatarak, “Ayrıca kitap okumakla zeka keskinleşir, hayal gücü artar ve bilinmeyen kültürlerle tanışırız” dedi.

Özellikle ebeveynlerin çocuklarına kitap okumasının önemine dikkat çeken Lay, son yıllarda yapılan çalışmalara göre ebeveynleri tarafından kitap okunan çocukların davranışsal özellikler ve akademik performans açısından diğer çocuklara göre farklılık gösterdiğinin kanıtlandığını bildirdi.

2020’NİN EN ÇOK OKUNAN KİTAPLARI

Gülten Sala Lay, 2020’nin en çok okunan kitapları ve yeni çıkan kitapları hakkında yaptıkları araştırmada en çok okunanlar listesinde yer alan kitapların şunlar olduğunu kaydetti:

“Şeker Portakalı - Jose Mauro De Vasconcelos, Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir- Hakan Mengüç, Hayvan Çiftliği-George Orwell, Simyacı- Paulo Coelho, Ben Kirhe-Madeline Miller, Kıbrıs Türk Eğitim Sistemini Tarihsel Gelişimi Şura kararları ve Eğitim Politikaları -Salih Sarpten , Bir Ömür Nasıl Yaşanır- İlber Ortaylı, Dipsiz Kuyu- Çağla Konuloğlu, Körlük- Jose Saramago, Gör Beni- Akilah Azra Kohen, Ben Bedia Okan - Neriman Cahit,1984-George Orwell, Fahrenheit 451 -Ray Bradbury, Akıllandım Artık Şimdi Daha Deliyim- Nilgün Bodur, Zamanın Aşkı- Gürkan Uluçhan, Hayat Cesurlara Torpil Geçer-Bircan Yıldırım, Hayır Diyabilme Sanatı-Müthiş Psikoloji, İçimizdeki Şeytan- Sabahattin Ali, Camdaki Kız-Gülseren Budayıcıoğlu, Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi- Antoine de Saint-Exupery.”

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

Yeni çıkan kitaplar konusunda da önerilerde bulunan Lay, şöyle devam etti:

“Gün Işığına Çıkan Gizli Duygular-Damla Günay Demirel, Kibrit Kutusundan Çıkan Adamlar- Özkan Yılmaz, Rus Geceleri- Vladimir Odoyevski, Marta Oulie, Bir İhanetin Romanı- Sigrid Undset, Sevgili Agnes- Hakan Nesser, Mekanik- Ian Tregillis, Çaylak- Monica Mccarty, Efsun Ve Yorgun Kuta- Hamza Hamamcıoğlu, Adem Olmak-İzzeddin Arı, Kelebeğin Sevdası – Erol Yıldız, Konstantiniyye Oteli-Zülfü Livaneli, Kasırga Ve Yaprak-Dilşad Fırat, Anneler Ve Kızları- Mustafa Yaşar Dilsiz, Yoldan Çıkan Hikayeler-Hasan Eren, Bize Çıkan Yollar- Rachel Cohn, David Levithan, Bir gün mutlaka-senaryo-Yılmaz Güney