Çocukların yeterli miktarda beslenmediği düşüncesinin, annelerin en önemli endişeleri arasında bulunduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sarptaş Büyükince, gelişim sorunu yoksa iştahsızlığın sorun olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Çocuğun aç kalacağı kaygısıyla hareket eden anne ve babalar, beslenme konusunda yanlış adımlar atabiliyor. Ancak uzmanlara göre, pratik yöntemlerle iştahsızlık problemi yaşayan çocuğun dengeli ve düzenli beslenmesini sağlamak çok da zor değil.