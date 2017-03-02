Çocuklarınızın İnternette Paylaşmamanız Gereken 7 Fotoğrafı

Dış etkenlerin yarattığı küçük düşürme, zorbalık ve aşağılamalar çocuklukta olsa da etkileri yetişkinliğe kadar uzanır. Ancak bazen farkına varmadan kendi hareketlerimizin de çocuğumuzu böyle şeylere maruz bırakabileceğini hiç düşündünüz mü?

Videoları ve fotoğrafları internette paylaşmak çok masum gelebilir ancak internete çocuk fotoğrafları göndermek her zaman düşündüğünüz kadar güvenli değil. Dijital olmayan dünyada olduğu gibi internet ortamında da çocuklar zorbalık, kimlik hırsızlığı gibi tehlikelerle maruz kalabilir. Çocuğunuzun resimleri komedi sitelerine ya da reklamlara düşebilir.

Dahası doğumdan sonra paylaştığınız şeyler, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde kendilerini takip etmeye devam eder. Unutmayın: internette yayınladığınız şeyler her zaman internette kalır.

İşte göndermeden önce bir kez daha düşünmek isteyeceğiniz fotoğraf örnekleri:

Başka insanların çocuklarının fotoğrafları

Sosyal medyaya koymak istediğiniz fotoğrafı çekmeden önce mutlaka çocuğun ebeveyninden izin isteyin. Artık ilkokullarda dahi, fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili onay formları veriliyor.

Banyo fotoğrafları

Bunlara banyo saati, yarı çıplak/çıplak ve vücut uzuvları içeren bir fotoğraf dahildir. Her türlü tehlikeli insan dijital ortamda gizlidir. Bu fotoğrafların ileride başka insanların eline düşme ihtimali çocuğunuzun geleceğini etkileyebilir. Bu görüntülerin kimlere ulaşabileceğini göndermeden önce bir kez daha düşünün.

Lokasyon belirten fotoğraflar

Fotoğraf ve videoların yer bilgileri içerdiğini biliyor muydunuz? Akıllı telefon kullanıyorsanız ne zaman nerede olduğunuz GPS koordinatları ile bu fotoğraflara otomatik olarak etiketlenebiliyor. Bunu engellemek için telefonunuzun lokasyon ayarlarından bu seçeneği kapatın. Ayrıca, belirli sosyal medya uygulamalarının bulunduğunuz yeri gösteren özelliklere sahip olduğunun da farkında olun.

Şüpheli faaliyet fotoğrafları

Şaka bile olsa çocuğunuzun eline sigara ya da alkol tutuşturduğunuz fotoğrafları sosyal medyada asla paylaşmayın!

Utanç verici görüntüler

Ebeveynler yaşına bakmaksızın bir çocuğun kötü hissedebileceği kırılgan anlarını YouTube'a, Twitter'a, Snapchat'e ve benzerlerine gönderebiliyor. Korkmuş, üzgün veya hasta olan fotoğraflar bazıları için komik olsa da çocuklar için ileride aşağılayıcı olabiliyor. Kötü durumdayken utanç duymanın yanı sıra, çocuklar depresyona, strese ve zorbalığa da maruz kalabiliyor. Akademik dereceler ve diplomalar

Çocuğunuzun lise diplomasıyla ne kadar gurur duyduğunuzu biliyoruz ancak bunları aile albümü için saklamanızda fayda var. Kimlik hırsızları sadece isimleri değil, aynı zamanda sahtelerini çıkarabilmek için derece ve diploma fotoğraflarını da çalabiliyorlar.

Çocuğunuzun istemediği her şey

Eğer çocuğunuz çektiğiniz bir resmin sosyal medyaya düşmesini istemiyorsa, ne kadar tatlı bile olsa onu dinleyin. Yalnızca 4 yaşında olsalar bile, bir seçim yapmalarına izin verin.

Tüm bu sorunları engellemek adına internette paylaştığımız şeyleri koruyabilen gizlilik özelliklerini de kullanabilirsiniz. Eğer bir fotoğraf göndermeyi seçerseniz, fotoğraflarınıza kimin erişebildiğini görmek için daima bu ayarları kontrol edin.