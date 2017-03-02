 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.934
  • Altın 147,652
  • Dolar 3,7126
  • Euro 3,9034
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAdıyaman'da deprem... Çevredeki birçok ilde de hissedildi

Çocuklarınızın İnternette Paylaşmamanız Gereken 7 Fotoğrafı

»
Çocuklarınızın İnternette Paylaşmamanız Gereken 7 Fotoğrafı
Dış etkenlerin yarattığı küçük düşürme, zorbalık ve aşağılamalar çocuklukta olsa da etkileri yetişkinliğe kadar uzanır. Ancak bazen farkına varmadan kendi hareketlerimizin de çocuğumuzu böyle şeylere maruz bırakabileceğini hiç düşündünüz mü?

Videoları ve fotoğrafları internette paylaşmak çok masum gelebilir ancak internete çocuk fotoğrafları göndermek her zaman düşündüğünüz kadar güvenli değil. Dijital olmayan dünyada olduğu gibi internet ortamında da çocuklar zorbalık, kimlik hırsızlığı gibi tehlikelerle maruz kalabilir. Çocuğunuzun resimleri komedi sitelerine ya da reklamlara düşebilir.

 

Dahası doğumdan sonra paylaştığınız şeyler, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde kendilerini takip etmeye devam eder. Unutmayın: internette yayınladığınız şeyler her zaman internette kalır.

 

İşte göndermeden önce bir kez daha düşünmek isteyeceğiniz fotoğraf örnekleri:

 

Başka insanların çocuklarının fotoğrafları

 

Sosyal medyaya koymak istediğiniz fotoğrafı çekmeden önce mutlaka çocuğun ebeveyninden izin isteyin. Artık ilkokullarda dahi, fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili onay formları veriliyor.

 

Banyo fotoğrafları

Bunlara banyo saati, yarı çıplak/çıplak ve vücut uzuvları içeren bir fotoğraf dahildir. Her türlü tehlikeli insan dijital ortamda gizlidir. Bu fotoğrafların ileride başka insanların eline düşme ihtimali çocuğunuzun geleceğini etkileyebilir. Bu görüntülerin kimlere ulaşabileceğini göndermeden önce bir kez daha düşünün.

Lokasyon belirten fotoğraflar

 

Fotoğraf ve videoların yer bilgileri içerdiğini biliyor muydunuz? Akıllı telefon kullanıyorsanız ne zaman nerede olduğunuz GPS koordinatları ile bu fotoğraflara otomatik olarak etiketlenebiliyor. Bunu engellemek için telefonunuzun lokasyon ayarlarından bu seçeneği kapatın. Ayrıca, belirli sosyal medya uygulamalarının bulunduğunuz yeri gösteren özelliklere sahip olduğunun da farkında olun.

 

 

Şüpheli faaliyet fotoğrafları

 

Şaka bile olsa çocuğunuzun eline sigara ya da alkol tutuşturduğunuz fotoğrafları sosyal medyada asla paylaşmayın!

 

Utanç verici görüntüler

 

Ebeveynler yaşına bakmaksızın bir çocuğun kötü hissedebileceği kırılgan anlarını YouTube'a, Twitter'a, Snapchat'e ve benzerlerine gönderebiliyor. Korkmuş, üzgün veya hasta olan fotoğraflar bazıları için komik olsa da çocuklar için ileride aşağılayıcı olabiliyor. Kötü durumdayken utanç duymanın yanı sıra, çocuklar depresyona, strese ve zorbalığa da maruz kalabiliyor. Akademik dereceler ve diplomalar

 

Çocuğunuzun lise diplomasıyla ne kadar gurur duyduğunuzu biliyoruz ancak bunları aile albümü için saklamanızda fayda var. Kimlik hırsızları sadece isimleri değil, aynı zamanda sahtelerini çıkarabilmek için derece ve diploma fotoğraflarını da çalabiliyorlar.

 

Çocuğunuzun istemediği her şey

 

Eğer çocuğunuz çektiğiniz bir resmin sosyal medyaya düşmesini istemiyorsa, ne kadar tatlı bile olsa onu dinleyin. Yalnızca 4 yaşında olsalar bile, bir seçim yapmalarına izin verin.

 

Tüm bu sorunları engellemek adına internette paylaştığımız şeyleri koruyabilen gizlilik özelliklerini de kullanabilirsiniz. Eğer bir fotoğraf göndermeyi seçerseniz, fotoğraflarınıza kimin erişebildiğini görmek için daima bu ayarları kontrol edin.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ebru Şallı genç kızlık fotoğrafını paylaştı02 Mart 2017 Perşembe 13:42
  • 2 Mart 2017 Perşembe Burç Yorumları02 Mart 2017 Perşembe 12:34
  • Survivor’a veda eden Sadin’den ilk açıklama02 Mart 2017 Perşembe 11:06
  • Bilim insanları insanlarda penis kemiğinin neden yok olduğu sorusuna yanıt verdi01 Mart 2017 Çarşamba 20:22
  • 1 Mart Çarşamba Günlük Burç Yorumları01 Mart 2017 Çarşamba 11:52
  • Ajda Pekkan anne olmak istiyor01 Mart 2017 Çarşamba 10:56
  • Survivor’da kim elendi?01 Mart 2017 Çarşamba 09:24
  • 'Leonardo DiCaprio, Oscar'dan yılların intikamını aldı'28 Şubat 2017 Salı 16:03
  • Oscar sonrası Trump’tan ilk yorum28 Şubat 2017 Salı 15:53
  • 28 Şubat Salı Burç Günlük Yorumları28 Şubat 2017 Salı 13:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti