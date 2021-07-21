Çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmenin yolu doğru iletişimden geçiyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Koordinatörü Uzm. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel, bayram tatilinin çalışan anne-babalar ve çocuklarına kaliteli zaman ayıramadığını düşünen ebeveynler için, çocuklarıyla aralarındaki bağı güçlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu söyleyerek, günün getirdiği yorgunluk ve stres nedeniyle çocuklarına yeterince zaman ayıramamaktan muzdarip olan ebeveynlere ipuçları verdi.

Önemli olan kaliteli zaman geçirmek

Ebeveynlerin çocuklarıyla çok zaman geçirmesinin değil “kaliteli zaman” geçirmesinin önemli olduğunu belirten Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel, “Çocukla kaliteli vakit geçirmenin en temel kuralı ‘iletişimdir’. Çocuğunuzu dinlemek, göz teması kurmak, oyun oynamak, beraber aktiviteler yapmak ve anlamlı sohbetler yapmak kaliteli zaman geçirmenin altın kuralıdır” ifadesini kullandı.

Kaliteli zaman geçirirken ebeveynlerin de çocukların da keyif almaları gerektiğini söyleyen Akarsel, “Çocuğunuzun nelerden keyif aldığını bilmek ve ortak coşku ile onunla paylaşımda bulunmak oldukça önemlidir. Çocuğun ihtiyaçlarını bilmek ve ona cevap vermek, duygularını anlamak ve duyguları ile ilgili konuşmak, oyun esnasında dünyayı nasıl algıladığına ve hangi düşünceleri oyuna taşıdığını bilmek çocuğunuzla ilgili temel ipuçlarını vererek onun dünyasını öğrenmenize olanak sağlayacaktır” dedi.

Çocuğunuzla konuşun

“Çocuk için yaş düzeyine uygun aktiviteler seçmek, destekleyici oyunlar oynamak en önemlisi ortak kahkahaları paylaşmak çocuğun ebeveyni ile kurduğu bağı güçlendirecek ve gelişimine olumlu yönde katkı sağlayacaktır” diyen Çağla Akarsel, “Yine de kaliteli zaman geçirmek için mutlaka bir etkinlik yapılması gerekmiyor” dedi. Akarsel, “Kendi günlük yaşantınız ya da çocuğun size sunduğu bir konu üzerine konuşmak, birlikte kitap okumak da kaliteli zaman kavramı ile ilişkilidir. Her ne yapıyorsanız yapın önemli olanın çocuğunuzla kurduğunuz bağ ve paylaşım olduğunu, çocuklarınızın sizlerin ilgisine ve desteğine ihtiyaç duyduğunu unutmayın” değerlendirmesinde bulundu.

Bayram tatili bir fırsat…

İçinde bulunduğumuz bayram döneminin ebeveynler için mükemmel bir fırsat olduğunu vurgulayan Uzm. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel, ebeveynlerin bu süreci mutfak aktiviteleri, sohbet anları, evdeki araç ve gereçlerden tasarlanan el işleri, bahçe aktiviteleri gibi pek çok etkinlikle destekleyerek çocuklarıyla aralarındaki bağı güçlendirebileceklerini vurguladı.