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Çocuklarla ilgili endişe yaratan araştırma… Yüzde 60’ında var: Bu ibareye dikkat

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ABD'de yapılan bir araştırma, çocukların kullanımına yönelik tekstil ürünlerinin neredeyse yüzde 60'ında toksik kimyasallar bulunduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar, ürünlerin üzerindeki bazı ibareler konusunda da uyarıda bulundu.
Çocuklarla ilgili endişe yaratan araştırma… Yüzde 60’ında var: Bu ibareye dikkat

ABD’de yapılan bir araştırma, çocuklar için kullanılan birçok tekstil ürününde toksik madde bulunduğunu ortaya çıkardı.

Silent Spring Enstitüsü’nün hazırladığı ve Environmental Science and Technology isimli hakemli dergide yayınlanan araştırmada çocuklara yönelik elbise, yastık kılıfı, çarşaf ve mobilyaların yüzde 60’ında “sonsuz kimyasal” olarak da bilinen ve doğaya zararlı toksik maddeler tespit edildiği aktarıldı.

“Su geçirmez” ve “leke izi bırakmaz” ibaresiyle pazarlanan kumaşlara sahip ürünlerin doğaya zarar verdiği kaydedildi. Bu ürünlerin bir kısmının “doğa dostu” ibaresiyle pazarlandığına dikkat çekilirken araştırmayı yürüten Laurel Schaider, “Bu kesinlikle endişe yaratıcı çünkü toksik kimyasallar çocukların bedenlerine ulaşabiliyor” dedi.

İngilizce PFAS olarak da bilinen, Perfloroalky ve polyfluoroalkil maddeler olarak kullanılan bu ürünlerin kanser, böbrek rahatsızlığı, tiroid rahatsızlığı, bağışıklık düşüklüğü, hormon dengesizliği gibi rahatsızlıklarla bağlantılı olduğu kaydedildi. Bu maddelerin doğada çözünmediğine ve insanların bedenlerine zarar verdiği de kaydedildi.

Yapılan araştırmada 93 ürün incelenirken bunların 54’ünde bu maddeler bulundu. Bu maddelerin bulunduğu ürünlerin genelde, “ekolojik”, “yeşil” ya da “toksik değil” gibi ifadelerle pazarlandığı kaydedildi. Öte yandan su geçirmez ve lekeye dayanıklı olduğu belirtilen ürünlerde de benzer bir durum olduğu belirtildi.

Uzmanlar bu maddelerin havadan ulaşabileceği gibi doğrudan cilt üzerinden de temas edebileceğine dikkat çekti. İngiliz The Guardian’daki haberde, bu ürünlerin Çin’de üretildiği de öne sürüldü.

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