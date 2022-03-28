Çocuklarla İlgili Kurumsal ve Yasal Uygulamalar Çocuk Çalıştayı’nda Ele Alınacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde, 29-30 Mart 2022 tarihleri arasında Acapulco Otel’de Çocuk Hakları Çalıştayı düzenleniyor.

Ülkenin geleceği olan çocukların daha sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde geleceğe hazırlanmalarını sağlamaya yönelik, çocuk koruma politikalarının geliştirilmesi çerçevesinde düzenlenecek ve iki gün sürecek çalıştayda alanında uzman 100’den fazla katılımcı yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, yarın saat 10.00'da başlayacak çalıştayda, çocukların yüksek yararı gözetilerek ülkede çocuklarla ilgili kurumsal ve yasal uygulamaların incelenmesi ve günün koşullarına göre yeniden yapılandırılması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde şubat ayında Aile Çalıştayı yapılarak toplam 30 kurum, kuruluş ve ilgili bakanlıklardan yaklaşık 200 bireyin katılımıyla, aile içi sıkıntılar ve boşanma nedenleri ele alınmıştı.