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“Çocukluğunu al da gel…”

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Lefkoşa ile ilgili farkındalık çalışmalarıyla bilinen Surlariçi Paltformu, Lefkoşa Türk Belediyesi ile işbirliğinde Arabahmet Panayırı düzenliyor
“Çocukluğunu al da gel…”

Cumartesi günü 11.00-17.00 saatleri arasında Derviş Paşa Otoparkı’nda düzenlenecek panayırda ip atlama, 5 taş, andrez, pirilli gibi nostaljik oyunlar da sahnelenecek.

“Kıbrıs’ın panayır havasını yaşatma” hedefiyle programlanan etkinlikte, tavla, eller bağlı yoğurt yeme, kaşıkta yumurta yarışı, kına yakma, dombula gibi geleneksel Kıbrıs oyunları oynanacak. Oyunların organizasyonunda Serap Kanay’ın “Çocukluğunu al da gel” başlığı altında tasarladığı, yağ satarım bal satarım, bir ayak, ip atlama, 5 taş, andrez, pirilli, elde iplik ve lastik oyunu yer alacak. 

Herse, bidda badadez, kebap, ev yapımı hamburger, dondurma ve kahve seçeneklerinin yer alacağı yeme içme standlarında lokma, şam işi, paluze, sulu muhallebi, macun, pamuk şeker, sucuk, harup gibi Kıbrıs tatlıları da satışa sunulacak. Ayrıca organik köy hellimi ve Kıbrıs zeytin yağı stantlarda bulunacak.

Kıbrıs’a özgü Lefkara, hasır sandalye, ahşap işi, etnografik ürünler, resimsel çalışmalar, deri ve takı gibi yerel el işlerinin de sergileneceği alanlarda, Halk Sanatları Vakfı-Hasder ve kooperatiflerin katkılarıyla eski zanaatlar sunulacak.

Arabahmet Panayırı’nda LTB Tiyatro-Bandabuliya Sahne, Foto Studio ve eski kitapların tanıtılacağı sahaf, Kıbrıs’a özgü çiçeklerle stantlara Kıbrıs kokusunu yayacak. 

Alanda ayrıca canlı müzik performansları da yapılacak.

Surlariçi Platformu, Arabahmet Panayırı’nın geleneksel hale getirilmesinin arzulandığını belirterek, etkinliğin tüm halka açık ve girişin ücretsiz olduğunu bildirdi.
 

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