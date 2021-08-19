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Çocuklukta Sigara Dumanına Maruz Kalmak Yetişkinlikte Romatoid Artrit Riskini Artırıyor

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Çocuklukta Sigara Dumanına Maruz Kalmak Yetişkinlikte Romatoid Artrit Riskini Artırıyor
Çocuklukta Sigara Dumanına Maruz Kalmak Yetişkinlikte Romatoid Artrit Riskini Artırıyor

 

Ebeveynlerinin içtiği sigaranın dumanına maruz kalan çocuklarda, yetişkinlikte romatoid artrit (iltihaplı romatizma) görülme riskinin arttığı bildirildi.

 

ABD'de Harvard Üniversitene bağlı Brigham Kadın Hastanesinden uzmanlar, çocuklukta ebeveynlerin içtiği sigara dumanına maruz kalınmasıyla ileri yaşta artan seropozitif romatoid artrit (RA) riski arasında doğrudan potansiyel ilişkili olduğunu tespit etti.

ROMATOİD ARTRİT RİSKİ YÜZDE 75 ARTIYOR

Çalışma çerçevesinde 35-52 yaşlarındaki 90 bin 923 kadınla 1989 ve 2017 yılları arasında yapılan anketlerden derlenen verilerden faydalanıldı.

Pasif içicilik, gebelik sırasında sigara kullanımı, çocukluk döneminde ebeveynlerin sigara içmesi ve 18 yaşından itibaren sigara içenlerle geçirilen seneler olmak üzere 3 kategoriye ayrıldı.

Araştırma, çocuklukta ebeveynlerin içtiği sigaranın dumanına maruz kalanlarda RA olasılığının yüzde 75 artırdığı görüldü.

Bulgular, "Arthritis & Rheumatology" dergisinde yayımlandı.

Brigham'ın Romatoloji, Enflamasyon ve Bağışıklık Bölümünden uzman Kazuki Yoşida, "Bulgularımız, en sık rastlanılan otoimmün hastalıklardan biri olan RA ile ilişkili olarak, sigaranın sağlığa olumsuz etkilerine daha fazla derinlik ve önem katıyor" değerlendirmesini yaptı.

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