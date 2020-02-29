Çok acil kan ihtiyacı

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için çok acil A Rh +/- trombosit ihtiyacı bulunmaktadır.
Kan verebilecek olanların Nursel Bilgehan’a ulaşması gerekmektedir.
İsim: Nursel Bilgehan
Tel: 0533 866 8454
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için çok acil A Rh +/- trombosit ihtiyacı bulunmaktadır.
Kan verebilecek olanların Nursel Bilgehan’a ulaşması gerekmektedir.
İsim: Nursel Bilgehan
Tel: 0533 866 8454
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