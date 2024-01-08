  • BIST 7797.58
  • Altın 1942.54
  • Dolar 29.89
  • Euro 32.7716
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAABD Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu turunda: 'Gazzeliler zorla göç ettirilemez'

"Çok alkollüydüm, hiçbir şey hatırlamıyorum"

» »
Kaçak yollardan Akıncılar bölgesinden Güney Kıbrıs’ gidip, bir firmaya ait TIR aracı dorsesiyle birlikte alarak, Kuzey Kıbrıs’a getiren İ.A mahkemeye çıkarıldı.
"Çok alkollüydüm, hiçbir şey hatırlamıyorum"

Polis memuru Aysın Erdemirci mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 31 Aralık 2023 tarihinde KV 391 plakalı araçla kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini söyledi. Polis, Akıncılar bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçen zanlının bir firmaya ait KJU 459 plakalı TIR aracı arkasındaki dorse ile birlikte alarak, Kuzey Kıbrıs’a getirdiğini belirtti.

Polis memuru, TIR’ın Hamitköy’de çevre yolunda park halinde tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru, TIR aracın çalındığı yerde zanlının KV 391 plakalı aracının tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, ayrıca olay yerinde tespit edilen ayakkabı izi ile zanlının evinden emare alınan ayakkabının örtüştüğünü açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde çok alkollü olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını söylediğini aktardı. Polis, ayrıca TIR içerisinde 2 adet akü ile teybin çalındığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesinden sağlık kontrolünden geçirildiğini, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden de kontrolden geçirileceğini ve randevu alındığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Perşembe gününe kadar yağmur var...08 Ocak 2024 Pazartesi 15:15
  • Akan Kürşat’ın tutuklanması… Erhürman: Rum Yönetimi endişe yaratacak bir süreci devreye soktu08 Ocak 2024 Pazartesi 14:49
  • Meclis’ten ret! Atun: Güney’de papazlar bile atış eğitimi alıyor08 Ocak 2024 Pazartesi 14:42
  • Ocak ayının ilk haftasında ülkede 10 yangın çıktı08 Ocak 2024 Pazartesi 14:41
  • Sel olaylarıyla mücadele ve alınacak tedbirleri açıklandı08 Ocak 2024 Pazartesi 14:20
  • Berova: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacağız08 Ocak 2024 Pazartesi 14:19
  • Asgari Ücret… Gardiyanoğlu: Masayı Perşembe gün toplama düşüncem var08 Ocak 2024 Pazartesi 13:06
  • Acılı Baba Karakaya, Adıyaman'da 5 günde yaşadıklarını anlattı...08 Ocak 2024 Pazartesi 12:42
  • Ölümlü kazada son dakika gelişmesi08 Ocak 2024 Pazartesi 12:19
  • Bakan Arıklı duyurdu: İzinler iptal!08 Ocak 2024 Pazartesi 12:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti