Giysi, astronotların uzay yürüyüşü süresini artıracak. Giysinin NASA’nın 2026’da Ay’ın güney kutbuna mürettebat indirecek Artemis III programında kullanılması bekleniyor.

Çok amaçlı uzay giysisi: İdrarı içme suyuna dönüştürüyor Bilim insanları, bilim kurgu serisi ‘Dune’dan esinlenerek idrarı içme suyuna dönüştürebilen bir uzay giysisi tasarlıyor.

Giysi, astronotların uzay yürüyüşü süresini artıracak. Giysinin NASA’nın 2026’da Ay’ın güney kutbuna mürettebat indirecek Artemis III programında kullanılması bekleniyor.

The Guardian’ın haberine göre, bilim kurgu serisi ‘Dune’daki ‘damıtıcı giysi’ örneğiyle hazırlanan prototip topladığı idrarı arındırarak beş dakikada içme suyuna dönüştürüyor.

Giysi mekanizması

İdrar ve ter, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) zaten geri dönüştürülebiliyor. Ama astronot giysilerindeki içecek çantasındaki 1 litre su, 10 saate çıkabilen uzay yürüyüşleri için yetersiz.

Cinsiyete göre şekli ve boyutu değişecek yeni uzay giysisinde, genital bölgedeki toplama kabında biriken idrar, nemle aktifleşen vakum pompasına bağlanıyor ve yüzde 87 verimlilikle içme suyuna dönüşüyor.

500 mililitre idrarın beş dakikada arıtılması planlanıyor.

Mevcut yöntem

Halihazırda astronotlar yetişkin bebek bezi olarak maksimum emici giysi (MAG) takıyor. Ama epey şikayetçiler. Çünkü sızıntı yapabilen MAG, hem astronotları rahatsız ediyor hem de hijyenik değil.

Dolayısıyla astronotlar uzay yürüyüşleri öncesi yeme-içmeyi sınırlamak zorunda kalıyor. Dahası idrar yolu enfeksiyonu şikayetleri oluyor.

Yeni giysi hakkında astronotlara anket yapan Sofia Etlin şöyle diyor: ‘‘MAG’ın sızdırması normal. Astronotlar bir süre sonra sızıntının idrar mı ter mi olduğunu bile anlayamadıklarını söylüyor. Üstelik bu işkenceyi çekmeleri gerektiğine inanmışlar.’’