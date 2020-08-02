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"Çok biliyorsan sen yap" diyen işçiyi haklı çıktı

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"Çok biliyorsan sen yap" diyen işçiyi haklı çıktı
"Çok biliyorsan sen yap" diyen işçiyi haklı çıktı

Türkiye'de yargıtay İşine karışılmasını istemeyenlerin kullandığı "çok biliyorsan, gel sen yap" sözünü kullanan garson tazminatsız kovuldu. Mahkemenin 'kıdem tazminatı ödenmemeli' kararını kanuna aykırı bulan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mağdur garsona tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Özel bir şirkette garson olarak çalışan genç, şube müdürünün 'ekmekleri büyük doğruyorsun, israf oluyor' sözüne öfkelenerek, 'çok biliyorsan gel sen yap' diyerek iş yerinden ayrıldı. İşveren, garson hakkında devamsızlık tutanağı tuttu. Garson, tazminat ödenmeden çıkarıldı.

İş Mahkemesi'nin yolunu tutan davacı garson, tüm resmi tatillerde dini bayramlarda da çalıştığını, fazla mesai yapmasına ve genel tatilde çalışmasına rağmen ücretlerin ödenmediğini, ayrıca yıllık izninin kullandırılmadığını ve izin alacağının da ödenmediğini öne sürdü. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin alacağı, genel tatil alacağı ve fazla çalışma alacaklarını istedi.

Mahkemede ifade veren şirket sahibi ise, firmanın işletme müdürünün, öğle yemeğe esnasında adı geçen şahsa 'bu ekmekleri neden bu kadar fazla kesiyorsunuz? Yazık, israf oluyor' demesi üzerine, görev başında amiri olan şahsa 'çok biliyorsan sen yap diyerek' karşılık verdiğini ve tesisleri terk ettiğini iddia etti.

Mahkeme, kıdem tazminatı talebinin reddine hükmetti. Kararı davacı garson temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Kararda; "Somut uyuşmazlıkta dosyadaki bilgi ve belgelerden ve özellikle tanık anlatımlarından iş akdinin yazılı bir fesih tebliği olmaksızın işçi tarafından iş yerini terk suretiyle eylemli olarak sona erdirildiği anlaşılmaktadır.

Terk tarihi itibari ile hak edildiği halde ödenmemiş işçilik alacaklarının varlığı karşısında davacının terkinin bu sebebe dayandığı kabul edilerek kıdem tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi hatalıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “İş yerlerinde çok sık çalışana müdür veya şefleri tarafından işin iyi yapılmadığı konusunda uyarılar gelir. Bazı durumlarda da çalışan kızarak sitemini ‘çok biliyorsan, gel sen yap’ şeklinde dile getirir.

Bu durumda işveren veya vekilleri çalışana ‘sen bize saygısızlık yapıyorsun. Sen bana bunu söylemezsin’ diyerek çalışanı işten çıkarabiliyor. Bu konulardan bir somut örnek ise yeni yaşandı. İş yeri vekili, çalışana ‘işi daha doğru yapmanı istiyoruz.

Ekmekleri daha küçük kes. İsraf olur’ demesi üzerine çalışanda ‘çok biliyorsan, gel sen yap’ diyor. Çalışan işten çıkartılıp tazminatı verilmiyor. Çalışanda soluğu mahkemede alıyor. Yargıtay ise, çalışanı haklı bularak tazminatlarını almasının hakkı olduğuna hükmediyor. Yani çalışanın ‘çok biliyorsan, sen yap’ sözü işveren açısından tazminatsız işten çıkarma sebebi değildir. Bu da somut bir olaydır” diye açıklık getirdi.

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