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‘Çok çalışıyor’ diye iş arkadaşlarını döverek öldürmüşler

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‘Çok çalışıyor’ diye iş arkadaşlarını döverek öldürmüşler
‘Çok çalışıyor’ diye iş arkadaşlarını döverek öldürmüşler

İstanbul’un Maltepe ilçesinde geçtiğimiz temmuz ayında çalıştığı otelde ağır yaralı olarak bulunduktan sonra yoğun bakıma kaldırılan ve aralık ayında hayatını kaybeden İbrahim Halil Kiraz’ı döverek öldürdükleri iddia edilen beş kişinin, Kiraz’ın otelde iş arkadaşı oldukları ve ‘çok çalıştığı’ için çıkan tartışma sonucu cinayeti işledikleri öğrenildi.

Maltepe, Cevizli Mahallesi, 30 Ağustos caddesindeki otelde 15 Temmuz 2019 tarihinde yaşanan olayda otelde çalışan İbrahim Halil Kiraz, işyerinde yerde baygın olarak bulundu.

Vücudunda darp izleri bulunan Kiraz, otel yönetiminin çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan İbrahim Halil Kiraz, yaşam mücadelesini sevk edildiği Şanlıurfa’daki Balıklı Göl Devlet Hastanesi’nde 10 Aralık 2019 tarihinde  kaybetti.

‘Biraz az çalış’

Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz’ı otelde çok çalıştığı için dövdükleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz’la daha önce de “Sen çok çalışıp kötü örnek oluyorsun. Patron bizimde senin kadar çalışmamızı istiyor. Biraz az çalış” diye kavga ettikleri öğrenildi.

Olay günü de aynı sebeple aralarında tartışma çıktığı şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz’ı darp ederek ağır yaraladıktan sonra merdiven boşluğunda bırakarak işlerinin başına döndükleri öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan beş şüpheli adliyeye sevk edilirken, olayın altıncı faili olduğu tespit edilen Demir Ç.’nin bir başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

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