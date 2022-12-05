Çok eşlilik araştırmasında çarpıcı sonuçlar

Yapılan bir araştırmaya göre, ilişkiler konusunda erkekler ve kadınlar arasındaki çarpıcı farklar ortaya çıktı.

Galler’deki Swansea Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Birleşik Krallık’taki 393 heteroseksüel erkek ve kadına, partnerlerini başka biriyle paylaştıkları veya kendilerinin dahil olduğu çoklu ilişkiler hakkında ne hissettiklerini sordu.

Çıkan sonuçlara göre, kadınların sadece yüzde 5’i çok eşliliğe sıcak bakarken erkeklerin yüzde 9’u partnerini paylaşabileceğini söyledi.

Erkeklerin üçte biri, birden fazla eşe veya uzun süreli kız arkadaşa sahip olma fikrine açıkken kadınların yalnızca yüzde 11’i birden fazla erkek partnere sahip olmaya istekliydi.

Sonuçları değerlendiren araştırmacılar, “Erkeklerde ve kadınlarda çok eşliliği doğrudan karşılaştırdığımızda, erkeklerin aynı anda birden çok kadına ‘evet’ deme olasılığı partnerlerini paylaşmaya göre 3,5 kat daha fazlayken, kadınların aynı anda birden çok erkeğe ‘evet’ deme olasılığı partnerlerini paylaşmaya göre iki kat daha fazlaydı” dedi.

Araştırmanın başındaki isim Dr. Andrew Thomas, “Yine de ilgi duymak ile bunu gerçekleştirmek arasında büyük bir fark var. Böyle bir kararın gerçekleriyle yüzleşmeden ‘Evet, sanırım iki kişiyle evlenmek isterim’ demenin daha kolay geldiğini düşünüyoruz” dedi.