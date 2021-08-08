Çok Hızlı Yayılabilen Yanlış Bilgi Algı Silahına Dönüşebiliyor

Sosyal medyada dezenformasyon bitmiyor. Bilgi kirliliği bir algı oluşturma silahına dönüşebiliyor. Peki, doğru ve yanlışı nasıl ayırt edeceğiz? Haber kaynağının güvenilir olup olmadığı nasıl anlaşılır? Yanıtları haberimizde.

Gerçek olmayan, halkta korku ve panik yaratan paylaşımlar, yanıltıcı açıklamalar…

Sosyal medyada dezenformasyon hız kesmiyor. Son olarak yüzlerce sahte hesaptan orman yangınları ile ilgili yanlış bilgiler sanal ortamda dolaşıma sokuldu.

Peki, sosyal medyadaki paylaşımların doğruluğu nasıl anlaşılır?

"Resmi kaynakların açıklamaları dikkate alınmalı"

Sanal Devriye Büro Amiri Mehmet Erdoğdu, yapılan paylaşımlara eleştirel bir bakış açısıyla bakılması gerektiğine vurgu yapıyor, “Bilginin ya da içeriğin kaynağına bakıp değerlendirme yapmak gerekir. Hızlı yayılan bilgilere şüpheyle yaklaşmak gerekir” diyor ve ekliyor:

"Bilgi kirliliği sanal ortamda bir algı oluşturma silahına dönüşüyor. Bunun nedenle yakın tarihte açılmış ve az sayıda paylaşımı olan hesaplara güvenilmemeli. Hesabın gerçek mi, sahte mi olduğu kontrol edilmeli.Toplumda infial oluşturabilecek olaylarda da resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalar dikkate alınmalı."

“Emin olunmayan bilgi paylaşılmamalı”

Peki, sosyal medyada paylaşım yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:

“Doğruluğunda emin olunmayan bir bilgi paylaşılmamalı. Özelinde bakacak olursak sadece başlığına bakarak, içeriğine bakmadan, oluşturma tarihine bakmadan paylaşmamak gerekir. Yoksa kirli bilginin yayılmasında biz de aracılık etmiş oluruz."

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya provokatörlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.