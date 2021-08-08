  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Çok Hızlı Yayılabilen Yanlış Bilgi Algı Silahına Dönüşebiliyor

»
Çok Hızlı Yayılabilen Yanlış Bilgi Algı Silahına Dönüşebiliyor
Çok Hızlı Yayılabilen Yanlış Bilgi Algı Silahına Dönüşebiliyor

Sosyal medyada dezenformasyon bitmiyor. Bilgi kirliliği bir algı oluşturma silahına dönüşebiliyor. Peki, doğru ve yanlışı nasıl ayırt edeceğiz? Haber kaynağının güvenilir olup olmadığı nasıl anlaşılır? Yanıtları haberimizde.

Gerçek olmayan, halkta korku ve panik yaratan paylaşımlar, yanıltıcı açıklamalar…

Sosyal medyada dezenformasyon hız kesmiyor. Son olarak yüzlerce sahte hesaptan orman yangınları ile ilgili yanlış bilgiler sanal ortamda dolaşıma sokuldu.

Peki, sosyal medyadaki paylaşımların doğruluğu nasıl anlaşılır?

"Resmi kaynakların açıklamaları dikkate alınmalı"

Sanal Devriye Büro Amiri Mehmet Erdoğdu, yapılan paylaşımlara eleştirel bir bakış açısıyla bakılması gerektiğine vurgu yapıyor, “Bilginin ya da içeriğin kaynağına bakıp değerlendirme yapmak gerekir. Hızlı yayılan bilgilere şüpheyle yaklaşmak gerekir” diyor ve ekliyor:

"Bilgi kirliliği sanal ortamda bir algı oluşturma silahına dönüşüyor. Bunun nedenle yakın tarihte açılmış ve az sayıda paylaşımı olan hesaplara güvenilmemeli. Hesabın gerçek mi, sahte mi olduğu kontrol edilmeli.Toplumda infial oluşturabilecek olaylarda da resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalar dikkate alınmalı."

“Emin olunmayan bilgi paylaşılmamalı”

Peki, sosyal medyada paylaşım yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:

“Doğruluğunda emin olunmayan bir bilgi paylaşılmamalı. Özelinde bakacak olursak sadece başlığına bakarak, içeriğine bakmadan, oluşturma tarihine bakmadan paylaşmamak gerekir. Yoksa kirli bilginin yayılmasında biz de aracılık etmiş oluruz."

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya provokatörlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BİTAYKA’DAN KIBRIS TÜRK GİRİŞİMCİLİK DÜNYASINA MÜJDE VAR: GLOBALE GİDİYORUZ!07 Ağustos 2021 Cumartesi 21:12
  • Perseverance, kaya örneği toplamanın ilk denemesinde başarısız07 Ağustos 2021 Cumartesi 15:01
  • Her 10 Şirketten 9'u Siber Saldırı Mağduru06 Ağustos 2021 Cuma 22:15
  • Virgin Galactic Uzay Seyahati İçin Bilet Fiyatlarını Açıkladı06 Ağustos 2021 Cuma 21:45
  • İlk Web Sitesi 30 Yaşına Girdi06 Ağustos 2021 Cuma 21:15
  • Tottenham Hotspur'un Resmi Sponsoru 'Getir' Oldu06 Ağustos 2021 Cuma 20:45
  • Facebook, WhatsApp Mesajlarını Okumak İstiyor06 Ağustos 2021 Cuma 19:45
  • Bitcoin Yeniden 40 bin Doları Aştı06 Ağustos 2021 Cuma 18:05
  • Whatsapp’tan fotoğraf ve videolar için yeni uygulama05 Ağustos 2021 Perşembe 14:28
  • Dünyayı İklim Felaketinden Kurtarabilecek Çözüm: Solarpunk04 Ağustos 2021 Çarşamba 23:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti