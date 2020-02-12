Çok iş yaptığını düşünen! her dönemin adamı Müsteşar Şahap Aşıkoğlu'ndan şaşırtan açıklamalar!

Çok iş yaptığını düşünen! aslında hiç bir iş yapmayan ama yüklü maaş alan her dönemin adamı Müsteşar Şahap Aşıkoğlu'ndan şaşırtan açıklamalar!

Çok iş yaptığını düşünen! aslında hiç bir iş yapmayan ama yüklü üst düzey bürokrat maaş alan her dönemin adamı Müsteşar Şahap Aşıkoğlu şaşırtan açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Aşıkoğlu atanmış olduğunu unutup kendi ülkesinin halk oyu seçim ile makama gelen Cumhurbaşkanı'nı yermekten geri durmuyor.

Oysa Aşıkoğlu'nun atandığı üçlü kararnamedeki üçüncü imza ise seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın...

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'un adeta silahşörü gibi davranan Aşıkoğlu haddini aşan açıklamalar da yapmaya devam ediyor.

İşte o açıklamalar;

Akıncı’nın söylemleri yüzünden üste düzey yöneticiler olarak iş yapamaz hale geldiklerinin altını çizen Aşıkoğlu, Türkiye yetkilileri ile yaptıkları her toplantıda “Akıncı onu demek istemedi, şöyle demek istedi, böyle demek istedi” açıklaması yapmaktan iş yapamaz duruma geldiklerini söyledi.

Akıncı’nın Türkiye’deki bütün algıyı değiştirdiğine dikkat çeken Şahap Aşıkoğlu “Sen benim ita amirimsin ve psikolojik olarak benim iş yapmamı engelliyorsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya edilen her lafın her hakaretin Kıbrıs Türk halkına geldiğine dikkat çeken Aşıkoğlu “Ne vilayet, ne yama” söyleminin şuan için geçerli bir söylem olduğunu Hatay ve Kırım’dan bahsetmenin nedenini sorguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu:

“Biz şu anda bir kamu görevlisi olarak “Ne vilayet, ne yama” söylemi benim için doğru vizyondur. Bu ülkedeki yüzde 99 insan için de doğru vizyondur. Bu bize neden yetmiyor da Hatay’dan bahsediyoruz, Kırım’dan bahsediyoruz. “Ne vilayet ne yama” herkes bu söylemin arkasındadır. Aksini söyleyen var mıdır? Bu bize neden yetmiyor. Benim sorum budur” dedi.