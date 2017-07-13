Çok kahve içenler bu habere dikkat!

Kahve içerdiği kafein sayesinde en çok bağımlılık yapan içeceklerden biri. Fakat bu bağımlılık, siz hiç farkında olmadan sağlığınıza olumlu etki edebilir.

Kahve içerdiği kafein sayesinde en çok bağımlılık yapan içeceklerden biri. Fakat bu bağımlılık, siz hiç farkında olmadan sağlığınıza olumlu etki edebilir.

Kahvenin içinde bulunan ve bağımlılık yapıcı maddelerden biri olan kafein, sinir sistemini uyararak yorgunluğu azaltır ve dikkat toplamaya yardımcı olur.



Fakat kahvenin içinde bir tek kafein olmadığını unutmamak gerek.

İngiltere’de ve Amerika'da yapılan araştırmalara göre; günde 3 bardak kahve içmenin erken yaş ölümlerinini azalttığı ortaya çıktı.

Bunun nedeni ise kahve tüketiminin akciğer hastalıkları, kan dolaşımı rahatsızlıkları ve sindirim sisteminde oluşabilecek rahatsızlıkları önleyici etkisi...

Bilimadamları kahvenin iyileştirici etkisinin içindeki kafein miktarından değil, antioksidan ve fenolik bileşenlerden kaynaklandığını söylüyor.



Bu maddeler aynı zamanda kanser hücrelerinin oluşmasını da önlüyor.