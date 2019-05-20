Çok Kardeşli Çocukların Daha Başarılı Olduğu Ortaya Çıktı

Yapılan araştırmalarda kardeş sayısı çok olan çocukların, hayatta daha başarılı oldukları belirlendi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırmaya göre, kardeş sayısı çok olan çocukların hayatta daha başarılı olduğu ve bu çocukların daha mücadeci bir kişiliğe sahip olduğu belirlendi.

100 öğrenci üzerinde yapılan araştırmalarda, öğrenciler kardeş sayılarına göre sınıflandırıldı. Bu sınıflandırmada 25 lise öğrencisi tek çocuk, 25 lise öğrencisi çok kardeşliydi. 50 kişilik lise öğrencisinin oluşturulduğu bu iki sınıflandırmaya aynı şekilde orta okul öğrencileri de eklendi. Ardından 100 lise ve orta okul öğrencisi ile yüz yüze görüşmeler yapıldı.

Ortaya çıkan sonuçlarda çok kardeşli olan çocukların daha mücadeleci, kendisini daha iyi ifade edebilen ve daha başarılı oldukları belirlendi. Buna göre çok kardeşli çocukların yüzde 68'i uyum sağlama ve arkadaş edinme konusunda daha iyiler. Grup çalışmalarında ise çok kardeşli çocuklar yüzde 64 oranında daha başarılılar. Ayrıca çok kardeşli çocukların yüzde 79'u paralarını çok daha iyi yönetebiliyor ve daha tutumlulular.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Psikolog Ayşenur Aydın Aslan, çok kardeşli çocukların kardeşler arası yaşanan çatışmalarda haklarını savunmayı öğrendiklerini ifade ederek, bu çocukların daha sevilen olmak için mücadele ettiğini belirtti. Tek olan çocukların tüm ilginin zaten kendilerinde olduklarını bildiklerini ifade eden Aslan, çok kardeşli çocukların meslek ve okul hayatlarında daha başarılı olduklarının tespit edildiğini söyledi.