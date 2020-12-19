Çok konuşulan oyun 1 milyar dolar kaybettirdi!

Cyberpunk 2077’nin sorunlu çıkışı oyun gündeminin ilk maddesi olmaya devam ederken, ilginç bir açıklama geldi. Finans uzmanlarına göre oyunun sorunlu çıkışı sebebiyle Polonyalı oyun geliştiricisi ve dağıtıcısı CD Projekt RED, toplamda 1 milyar dolar kaybetti.

Yaklaşık 8 yıldır geliştirilen Cyberpunk 2077, son yılların en çok beklenen oyunları arasındaydı. Birkaç kez ertelenen oyun, son ertelemenin ardından büyük tepki almasının ardından 10 Aralık tarihinde çıkış yapmıştı. Her ne kadar CD Projekt, oyunun 10 Aralık’ta bitmiş şekilde çıkacağını söylese de işler istenilen gibi gitmemişti.

PC, PS4 ve Xbox One için çıkış yapan oyun özellikle konsol sürümün büyük sıkıntı yaşamıştı. PC sürümünden çok geride olan PS4 ve Xbox One sürümü sonrasında milyonlarca oyuncu, Cyberpunk 2077’yi iade etmek için sıraya girmişlerdi.

PC sürümünde ise yaşanan çökme sorunları ve giderilemeyen bug’lar sebebiyle oyun çoğu zaman oynanamaz haldeydi. Buna rağmen birçok oyuncu, mükemmel bir oyunla karşı karşıya olduklarını da söylemeden geçememişlerdi. Daha doğrusu Cyberpunk 2077 müthiş bir başarı vaat etmesine rağmen hala zaman ihtiyacı varken piyasaya sürülmüştü.

Cyberpunk 2077’nin sorunlu çıkışı çok para kaybettirdi

Piyasaya sürüldüğü günden beri gerek hatalar gerek optimizasyon sorunları ile dünyanın dört bir yanından tepki toplayan Cyberpunk 2077 isimli video oyunu, Bloomberg’ün haberine göre geliştirici ve yayıncı şirket CD Projekt RED’e pahalıya patladı. Şirket, geçtiğimiz günlerde video oyununun başarısızlığı ile ilgili tüm sorumluluğu üstlendiği açıklamıştı.

Son zamanların en çok konuşulan video oyununda oyuncular tarafından keşfedilen teknik aksaklıklar, şirketin 1 milyar dolardan fazla zarara uğramasına yol açtı. Uğradığı zararın yanı sıra eskiden kalitesi ile tanınan şirketin imajı bu durumdan olumsuz etkilendi. Oyuncu kitlesinin ise şirketin kaybettiği prestij ve güvenilirliğini yeniden kazanmasının çok kolay olmayacağı yönünde görüşleri var.

Açık dünya oyunu, piyasaya sürülmeden önce dünya genelinde en çok beğenilen video oyunlarından bir tanesi olarak görülüyordu. Oyuncuların merakla beklediği video oyununda yer alan rahatsız edici seviyedeki hatalar, şirketi oyunculardan özür dilemek ve para iadesi yapmak zorunda bıraktı. Eski nesil oyun konsolu kullanıcılarının oyunu oynarken yaşadığı çökme gibi problemler sonrasında şirket para iadesi yapacağını duyurmuştu. Oyunu eski nesil oyun konsolundan oynamaya çalışan fakat çökme gibi kritik hatalar ile karşılaşan oyuncular, para iadesi talebinde bulundukça şirketin hisselerinde önemli bir düşüş meydana geldi.

10 Aralık’tan bu yana hisselerdeki düşüşle birlikte CD Projekt’in toplam kaybının 1 milyar dolar seviyesini geçtiği belirtildi. Bununla birlikte oyunun satış rakamlarının da beklenenden düşük olduğu ve sorunsuz bir oyunla birlikte şirketin daha büyük gelirler elde edebileceği söylenenler arasında yerini aldı.