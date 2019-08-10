Çok nadir görülüyor: ABD'li adamın penisi 'kemikleşti'

Sırt üstü düştükten sonra dizinde oluşan ağrı nedeniyle hastaneye başvuran adamın hastalığı, doktorların ilk muayenede bir rahatsızlık tespit edemeyip röntgen istemesinin ardından ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre, Urology Case Reports'ta yayımlanan makalede doktorların adamın kafasında ya da sırtında herhangi bir yara olmadığını söyleyerek araştırmayı derinleştirdiği ve adamın röntgenini istediği ifadesi kullanıldı.

Sokakta yürürken dengesini yitiren 63 yaşındaki bir adam sırtüstü düştükten sonra ayağa kalktı ve yaşamına devam etti. Ertesi gün ise dizinde ağrı hissetmeye başlayan adam hastaneye gitti. Hastayı muayene eden doktorlar sırtüstü düşen vatandaşın dizinin ağrımasına anlam veremedi.

Röntgen sonuçlarında omzunda, belinde ya da kafasında bir hasar görülmeyen adamın penisinde ciddi bir sertleşme sorunu olduğu fark edildi. Röntgeni inceleyen doktorlar adamın penisinin kemikleşmeye başladığını tespit etti. Talihsiz adamın cinsel organı içinde kemik hücreleri bulunduğunu açıklayan doktorlar, penis kemikleşmesi adı verilen oldukça nadir bir rahatsızlık tespit etti. Bunun çok nadir görülen bir hastalık olduğunu vurgulayan doktorlar, hastalığın sebebinin bazen 'peyronie' hastalığı olduğunu söyledi.

İngiliz basınına da yansıyan bu olayda, röntgeni inceleyen doktorların hastaya durumu söyledikleri de belirtildi. Fakat bu açıklamanın ardından hastanın tıbbi müdahale istemediği ve hastaneden çıktığı ifade edildi. Hastanın sağlık durumunun nasıl olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

Urology Case Studies’teki makaleyi yazan Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden Georges El Hasbani, “Bu olay çok nadir görülüyor. Tıp literatüründe bu konuda yazılmış 40’tan az makale var. Bu rahatsızlığın sebebini henüz bilemiyoruz zira hasta, tedaviyi reddetti. Bu hastalığın çareleri arasında ağrı kesici kullanmak, esnetmek, vakum, şok tedavisi ya da ameliyat olabilir” dedi.