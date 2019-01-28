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Çok para harcıyorsanız psikolojik rahatsızlığınız olabilir!

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Fazla para harcamanın psikolojik bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Psikiyatri Uzmanı Prof.Dr.Ahmet Ertan Tezcan, "Eğer herhangi bir insan bütçesinin ötesinde bir para harcıyorsa kompulsif alışveriş bozukluğu dediğimiz bir rahatsızlık söz konusudur" dedi
Çok para harcıyorsanız psikolojik rahatsızlığınız olabilir!

Fazla para harcamanın psikolojik bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Psikiyatri Uzmanı Prof.Dr.Ahmet Ertan Tezcan, "Eğer herhangi bir insan bütçesinin ötesinde bir para harcıyorsa kompulsif alışveriş bozukluğu dediğimiz bir rahatsızlık söz konusudur" dedi

Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 65 yaşındaki Mehmet Adnan Soyudemir, parasını harcadığı için tartıştığı 32 yaşındaki kızı Ayşe Soyudemir'i 14 yerinden bıçaklamıştı. Baba Soyudemir'in ilk ifadesinde kızıyla para yüzünden tartıştığını itiraf ettiği, "Hesabımda para bırakmamıştı. Sürekli paralarımı yiyordu, onun yaptığı borçları ödüyordum" dediği öğrenilmişti.

Olayı değerlendiren Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, "Cinayet evrensel bir sorun. Fakat iki olay benim çok dikkatimi çekti. Bir tanesi bir babanın kızını çok para harcıyor diye öldürmesiydi. Bu vakada aklıma kızda bir bipolar bozukluk ya da borderline bozukluk gibi bir hastalık olup da ona bağlı olarak para harcama gibi bir şey olabilir mi sorusu geldi. Dolayısıyla ben o babanın kızını çok para harcıyor diye psikiyatriste ya da psikoloğa götürmesini tercih ederdim" dedi.

TEDAVİ ŞART!

Bu olaydan yola çıkarak fazla para harcamanın psikolojik bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tezcan, "Eğer herhangi bir insan bütçesinin ötesinde bir para harcıyorsa kompulsif alışveriş bozukluğu dediğimiz bir rahatsızlık söz konusudur. Kişi adeta o rahatsızlıkta para harcamadan duramıyordur. Kompulsif istifçiler var. Her bulduğu şeyi alıp evine götürür, atamaz, biriktirir evi çöp haline getirir. Bunlar da alışveriş yapıyorlar. Ve alışverişi hiçbir şekilde durduramıyorlar. Bipolar dediğimiz rahatsızlıkta özellikle hipomanik ya da manik süreçler dediğimiz süreçte de kişinin uykusuzluk, çok konuşma, çabuk öfkelenme, çevreyi dinlememe gibi şikâyetlerin yanı sıra özellikle tutarsız ve korkunç bir para harcama görüyoruz. Kredi kartları tamamen kapanabiliyor, başkalarından ciddi borçlar alınabiliyor. Hatta çok düşük fiyatlara gayrimenkuller satılabiliyor. Bu tür durumlarda da son derece dikkatli olmak gerekiyor. Mutlaka kişinin tedavi olması gerekiyor" şeklinde uyarıda bulundu.

"ZAMANINDA MÜDAHALE İLE ÖNLENEBİLİRDİ"

Bahsi geçen olayda zamanında müdahale yapılmasıyla durumun önüne geçilebileceğinin altını çizen Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, "Özellikle bir çocuk çok para harcıyorsa, bir kişi evine kapanıp, pek dışarı çıkmak istemiyorsa çok hızlı bir psikiyatrik yardım öneriyorum" ifadelerini kullandı

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